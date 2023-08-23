عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تأجيل الدراسة ..الصحة تنفي شائعات السوشيال بعد ظهور المتحور الجديد

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اكتشاف حالتين من سلالة المتحور أوميكرون EG-5.2 وذلك بعد وصول  نتائج التحاليل من مراكز ترصد حالات الأمراض الشبيهة بالأنفلونزا والأمراض التنفسية الحادة والإلتهاب الرئوي  

 

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن  الأعراض الإكلينيكية التي ظهرت عليهما هي أعراض خفيفة ويتماثلان للشفاء.

 

ومن جانبه قال الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان  في تصريحات خاصة لموقع صدي البلد الاخباري ، أنه لايوجد اي داعي للقلق ولن يكون اجراءت احترازية أو إغلاق أو تأجيل الدراسة كما يتردد علي وسائل التواصل الاجتماعي .

 

وأشار قنديل إلي أنه لن يكون هناك أي إجراءات إضافية سوي الاجراءت المتبعة للحفاظ علي الصحة العامة والتي يجب المحافظة عليها في أي وقت مثل النظافة العامة وغسل اليدين بالماء والصابون وغيرهما .

ويقوم قطاع الطب الوقائي، بوزارة الصحة والسكان بتطبيق نظام دقيق لترصد الأمراض التنفسية الحادة على مستوى الجمهورية بهدف الاكتشاف المبكر لمسببات المرض ومعرفة أي تغيرات في عوامل حدوث العدوى، وذلك من خلال عدة برامج ومنها الترصد الروتيني، ويتم تطبيقه في 450 مستشفى على مستوى الجمهورية، حيث يتم الإبلاغ عن حالات الأمراض الشبيهة بالأنفلونزا والأمراض التنفسية الحادة والإلتهاب الرئوي بصفة دورية ومنتظمة، ويتم أخذ مسحات حلق وأنف من الحالات المنطبق عليها تعريف الحالة ويتم عمل فحص للأنفلونزا وكوفيد-19 والفيروس التنفسي المخلوط لجميع العينات.

كما تقوم الوزارة بتطبيق برامج ترصد المواقع المختارة في عدة مستشفيات موزعة جغرافياً على جمهورية مصر العربية، ومنها ترصد الأمراض الشبيهة بالأنفلونزا في العيادات الخارجية ويتم تطبيقه في 12 منشأة طبية، وترصد الأمراض التنفسية الحادة للمرضى المحجوزين في الأقسام الداخلية ويتم تطبيقه في 17 منشأة طبية، حيث يتم أخذ عينات مسحات حلق وأنف و ويتم عمل فحص للأنفلونزا وكوفيد-19 والفيروس التنفسي المخلوي لجميع العينات بصفة دورية.

واكدت  وزارة الصحة والسكان، أن أعراض الإصابة بتمحور  EG-5.2 هي أعراض بسيطة ولا يوجد توصيات طبية باتخاذ أي إجراءات إضافية وأن التوصيات الطبية مازالت هي التطعيم بالجرعات المعززة، خاصة للفئات الأكثر تأثرا بالمرض ككبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأمراض التي تؤثر على استجابة الجهاز المناعي للجسم، والتطهير المستمر للأيدي والأسطح، واستخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة أو سيئة التهوية،  وللمصابين بأعراض تنفسية ،وتجنب الاختلاط بغير المصابين، والتغذية الجيدة، علما بأنه يتم دوريا متابعة الوضع الوبائي العالمي والمحلي .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد رحيل مجلس الزمالك.. قرار جديد في الأهلي حول غرامة كهربا

بعد بيع النادي.. ثلاثي الأهلي يشكون فيوتشر | تفاصيل

البقاء في المنزل.. تاج الدين يكشف كيفية الوقاية من متحور كورونا الجديد

بعد ظهور أول إصابتين بمتحور كورونا في مصر.. هل تفرض الحكومة ارتداء الكمامة؟

الدراسة اونلاين والتقييم بالابحاث|هل تقرر التعليم ذلك بعد ظهور متحورEG5 في مصر؟

أغلى لاعب في الدوري السعودي.. تفاصيل عرض اتحاد جدة لمحمد صلاح

نجم الزمالك السابق: الحق عاد لأصحابه.. وسأترشح للانتخابات القادمة

متحور EG 5 بمصر.. تحذير من عادة خاطئة يُمارسها المصابون تؤدي للوفاة لحظيًا

ترشيحاتنا

شركات السياحة: غدا بدء إجراءات العمرة.. ونناشد البعد عن الوسطاء والسماسرة

بيراميدز يعلن السفر لإقامة معسكر في تركيا استعدادًا للموسم الجديد

ضبط حالتي غش إلكتروني في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة اليوم

شاب يقتل شقيقة الأكبر بسبب خلافات أسرية بالبحيرة

مستجدات الطقس| رمال مثارة وسحب رعدية قادمة من السودان تضرب مناطق بمصر

غدا.. الحكومة تصرف مرتبات الموظفين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس البحر.. هيدي كريم تستعرض جمالها على الشاطئ| شاهد

شاهد.. ولادة ثعبان برأسين تثير دهشة المواطنين في بريطانيا

لملاك الشقق والمحال| قرار عاجل من الضرائب.. ومساءلة قانونية للمخالفين

من الأكثر عرضة للإصابة بمتحور كورونا الجديد EG.5 وطرق الوقاية

فيديو

أصالة تطرح أغنية العجب في الهوى.. فيديو

على متن طائرة خاصة.. أحلام تصل جدة لإحياء حفلها بالسعودية

ظهور أول حالتين إيجابيتين.. وصول متحور كورونا EG.5 إلى مصر

8 ملايين دينار وخاتم ذهب..أب وأم يعرضان طفلهما للبيع والاستخبارات العراقية تتحرك «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

اﻟﻤﺰﻳﺪ