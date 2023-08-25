احموا أنفسكم باللقاح.. مخاوف من زيادة حدة كورونا في الشتاء| فيديو

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن المتحور الجديد لكورونا ينتشر في المجتمعات التي ليس بها ثقافة ارتداء الكمامات، وغسل اليدين، وقواعد التباعد الاجتماعي بين الناس.

وأشار مجدي بدران، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن زيادة الانتشار للفيروس ينتج عنها زيادة الطفرات والمتحورات، موضحا أن الوضع في مصر مطمئن، ولكن المخاوف تكمن في موسم الخريف والشتاء.

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وتابع "بدران"، أن التطعيمات لا زالت آمنة في الحد من شدة الأعراض، مؤكدا أن كافة التطعيمات الموجودة في مصر حاليا تحمي من الإصابات الخطيرة، وتقلل من احتمالية دخول المستشفيات.

وشدد: "اللي خدش اللقاح يا خد واللي أخذ اللقاح يا خد الجرعة العزيزية خاصة المسنين".