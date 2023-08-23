الكحة الشديدة .. لجنة مكافحة كورونا تكشف أعراض المتحور الجديد

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن هناك حالة من الترقب الحذر بشأن فيروس كورونا، لافتا إلى أن متحور كورونا الجديد أقل في شدة الأعراض التي جاءت في المتحورات الماضية.

موضحا أن الحالتين الذي تم إصابتهما متواجدان في المنزل بشكل طبيعي بعد أن تلقيا العناية اللازمة، ويقيمان في المنزل في الوقت الحالي.

لجنة مكافحة كورونا تتحدث عن المتحور الجديد

وأضاف "حسني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن متحور كورونا الجديد أعراضه قريبة من أعراض أوميكرون، لافتا إلى أن الكمامة خط وقائي مميز ضد أي فيروس، وليست عقاب للمواطنين الكمامة هدفها حماية أنفسنا والآخرين، "الكمامة هدفها حماية نفسي وأهلي والمتواجدين حولي".

وتابع، أن من يعاني من أعراض دور البرد عليه أن يرتدي الكمامة إذ أنه لا يعلم التشخيص النهائي له، ويفضل ارتداء الكمامة كوسيلة لحماية نفسه وكل ما حوله، "أي حد عنده أعراض ومش عارف لسه هو عنده إيه، ومش عارف يلتزم البيت بسبب شغله أو غيره، يلبس الكمامة ويبعد عن التجمعات عشان يحمي الآخرين".

وأردف، أن الحالتين المصابين بـ متحور كورونا الجديد من داخل مصر، وليس قادمين من الخارج، لافتا إلى أن الفيروس الجديد أو متحور كورونا الجديد ليس أشد من الفيروسات الماضية، موضحا أن ارتفاع في درجات الحرارة، وسيلان في الأنف والكحة الشديدة، وألم في الحلق، ابرز الأعراض الخاصة بمتحور كورونا الجديد إيريس.

وطالب بعدم وجود حالة من القلق بين المواطنين، وفي نفس الوقت لا يوجد داعي للاستهانة بالأمر، إذ يجب الحذر من متحور كورونا.