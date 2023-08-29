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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تضر المفاصل.. أمينة شلباية تفجر مفاجأة عن ممارسة الرياضة

أمينة شلباية
أمينة شلباية

الرياضة من الأنشطة التي يوصي  بممارستها دائما الخبراء و الأطباء لأنها تساعد في الوقاية من عديد الأمراض و الحفاظ على الجسم.

 

وعلى الرغم من ذلك أثارت أمينة شلباية، خبيرة الأتيكيت الموضة، الجدل بعد تصريحاتها حول أن الرياضة تؤدي إلي التعرض للعديد من المشاكل الصحية.

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كتبت أمينة شلباية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام:"حتى لو مفيد ممكن يضر."

 

كتبت: "الإفراط في لعب الرياضة لساعات طويلة…كل يوم ممكن يقلب العكس و يسبب ضرر في المفاصل والعضلات والأربطة والقلب ومشاكل تانية كتير الرياضة اكيد حاجة صحية بس لازم دايما يكون في ايام في الأسبوع راحة من الرياضة."

 

أمينة شلباية 
الرياضة أمينة شلباية أخبا ر الرياضة فوائد ممارسة الرياضة أضرار ممارسة الرياضة

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