تضر المفاصل.. أمينة شلباية تفجر مفاجأة عن ممارسة الرياضة

الرياضة من الأنشطة التي يوصي بممارستها دائما الخبراء و الأطباء لأنها تساعد في الوقاية من عديد الأمراض و الحفاظ على الجسم.

وعلى الرغم من ذلك أثارت أمينة شلباية، خبيرة الأتيكيت الموضة، الجدل بعد تصريحاتها حول أن الرياضة تؤدي إلي التعرض للعديد من المشاكل الصحية.

كتبت أمينة شلباية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام:"حتى لو مفيد ممكن يضر."

كتبت: "الإفراط في لعب الرياضة لساعات طويلة…كل يوم ممكن يقلب العكس و يسبب ضرر في المفاصل والعضلات والأربطة والقلب ومشاكل تانية كتير الرياضة اكيد حاجة صحية بس لازم دايما يكون في ايام في الأسبوع راحة من الرياضة."