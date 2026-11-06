بعد نجاح أغنية «إزاي كده».. هند عبد الحليم تفاجئ جمهورها بكواليس تجربة فنية مختلفة

شاركت الفنانة هند عبد الحليم جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام» مقطع فيديو صغير من كواليس تجربة فنية جديدة، ظهرت خلالها في أجواء استعراضية تجمع بين الغناء والرقص، في ظهور يعكس جانبًا مختلفًا من حضورها الفني، وسط تفاعل متابعيها.



وقدمت هند عبد الحليم خلال التجربة أداءً يجمع بين الحركة والاستعراض والغناء، معتمدة على طاقتها وحضورها أمام الكاميرا، في إطار حملة إعلانية جديدة لصالح أحد الشركات الإلكترونية، وهو ما أضفى أجواءً مبهجة على الكواليس التي حرصت على مشاركتها مع جمهورها.



ويأتي هذا الظهور بالتزامن مع النشاط الغنائي الذي تشهده هند عبد الحليم مؤخرًا، بعدما حققت أغنيتها «إزاي كده» ردود فعل لافتة، وتجاوز الفيديو كليب الخاص بها 250 ألف مشاهدة على موقع «يوتيوب» خلال أسبوعين من طرحه، إلى جانب انضمام الأغنية إلى قوائم «Rising Stars» عبر تطبيق «أنغامي».



وتقدم هند عبد الحليم في «إزاي كده» تجربة غنائية بطابع عصري وجريء، إذ تولت كتابة كلمات الأغنية وتلحينها بنفسها، فيما جاء التوزيع الموسيقي والرؤية الإنتاجية لـ«هادز»، وأخرج الكليب محمد وجدي.



وسبق أن طرحت هند عبد الحليم أغنيتي «مَن أنا؟» و«على فين»، لتواصل من خلالهما خطواتها في مشروعها الغنائي، بعد تجربتها السابقة في الدويتو الغنائي «صحاب الليل» مع الفنان عبد الرحمن رشدي.