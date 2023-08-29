فستان أميرة أديب في مهرجان القاهرة للدراما يثير الجدل|سعر صادم

حرصت الفنانة الشابة أميرة أديب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة لها خلال مشاركتها في مهرجان القاهرة للدراما.

تألقت أميرة أديب في الحفل بإطلالة بسيطة للغاية، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم باللون الأبيض الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

قد حمل فستان أميرة أديب في مهرجان القاهرة توقيع مصمم الأزياء اللبناني جيمي معلوف، وبلغ سعر الفستان إلى 100 ألف جنيه.

تزينت أميرة أديب بمجموعة من الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت أميرة أديب على الشعر المبلل، ومكياجا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.

أميرة أديب

أميرة أديب