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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بإطلالة لافتة.. ميريهان حسين تبهر متابعيها| شاهد

ميريهان حسين
ميريهان حسين

حرصت الفنانة ميريهان حسين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث جلسة تصوير.

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تألقت ميريهان حسين في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت توب ذا أكمام مكشوفة و اتسم باللون الأسود المصنوع من القماش المطرز و نسقت معه بنطلون بنفس اللون.

أنتعلت ميريهان حسين حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود مع حقيبة يد صغيرة الحجم باللون الأخضر، وتزينت بمجموعة من الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت ميريهان حسين على تسريحة شعر بسيطة للغاية، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

 

ميريهان حسين
ميريهان حسين
ميريهان حسين
ميريهان حسين
ميريهان حسين
ميريهان حسين
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