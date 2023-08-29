بإطلالة لافتة.. ميريهان حسين تبهر متابعيها| شاهد

حرصت الفنانة ميريهان حسين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث جلسة تصوير.

تألقت ميريهان حسين في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت توب ذا أكمام مكشوفة و اتسم باللون الأسود المصنوع من القماش المطرز و نسقت معه بنطلون بنفس اللون.

أنتعلت ميريهان حسين حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود مع حقيبة يد صغيرة الحجم باللون الأخضر، وتزينت بمجموعة من الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت ميريهان حسين على تسريحة شعر بسيطة للغاية، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

ميريهان حسين

ميريهان حسين