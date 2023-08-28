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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في عيد ميلادها.. شاهد إطلالات أثارت الجدل لـ إيمان العاصي

إيمان العاصي
إيمان العاصي

يصادف اليوم 28 أغسطس عيد ميلاد الفنانة إيمان العاصي ، والتي أتمت عامها الـ 38، وتعتبر من النجمات اللاتي تخطف الأنظار بمجرد ظهورها في مختلف المناسبات.

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وتحرص إيمان العاصي ، على مشاركة متابعيها وجمهورها على السوشيال ميديا دائما بإبرز الإطلالات و الأزياء التي تظهر بها سواء في المناسبات العامة أو إطلالاتها اليومية أيضا.

وتتميز إطلالات إيمان العاصي بأنها مواكبة لأحدث صيحات الموضة، كما أنها تقوم باختيار الملابس التي تتناسب مع قوامها و تبرز رشاقتها أيضا.

وتحرص إيمان العاصي، على تنسيق المجوهرات و الإكسسوارات العصرية والفخامة التي تمنحها إطلالة متكاملة وتكشف عن أناقتها و ذوقها الراقي في أختيار الإطلالات التي تظهر بها.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد إيمان العاصي على  تسريحات الشعر و صيحات المكيج التي تتناسب مع بشرتها و تكشف عن جمالها.

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي
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