في عيد ميلادها.. شاهد إطلالات أثارت الجدل لـ إيمان العاصي

يصادف اليوم 28 أغسطس عيد ميلاد الفنانة إيمان العاصي ، والتي أتمت عامها الـ 38، وتعتبر من النجمات اللاتي تخطف الأنظار بمجرد ظهورها في مختلف المناسبات.

وتحرص إيمان العاصي ، على مشاركة متابعيها وجمهورها على السوشيال ميديا دائما بإبرز الإطلالات و الأزياء التي تظهر بها سواء في المناسبات العامة أو إطلالاتها اليومية أيضا.

وتتميز إطلالات إيمان العاصي بأنها مواكبة لأحدث صيحات الموضة، كما أنها تقوم باختيار الملابس التي تتناسب مع قوامها و تبرز رشاقتها أيضا.

وتحرص إيمان العاصي، على تنسيق المجوهرات و الإكسسوارات العصرية والفخامة التي تمنحها إطلالة متكاملة وتكشف عن أناقتها و ذوقها الراقي في أختيار الإطلالات التي تظهر بها.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد إيمان العاصي على تسريحات الشعر و صيحات المكيج التي تتناسب مع بشرتها و تكشف عن جمالها.

إيمان العاصي

إيمان العاصي

إيمان العاصي

إيمان العاصي

إيمان العاصي

إيمان العاصي

إيمان العاصي

إيمان العاصي

إيمان العاصي