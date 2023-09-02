بملابس ملفتة .. ياسمين الخطيب تستعرض جمالها بإطلالة كاجوال

حرصت الفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت ياسمين الخطيب في الصور بإطلالة كاجوال لافتة، حيث ارتدت بنطلون جينز فاتح و نسقت معه توب باللون الأزرق الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات واتسم بصيحة الكم الواحد التي تتصدر أحدث صيحات الموضة.

أنتعلت ياسمين الخطيب حذاء ذا كعب عالي باللون الأزرق، مع حقيبة يد متوسطة الحجم اتسمت بنقشة التايجر، ولم تبالغ في ارتداء الإكسسوارات و المجوهرات.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت ياسمين الخطيب على خصلات شعرها الأشقر الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج الغير مبالغ فيها.