مجوهرات لافتة... بوسي تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة

حرصت الفنانة بوسي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي إنستجرام، بصورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

تألقت بوسي في الصور بإطلالة كلاسيك أنيقة، حيث ارتدت فستان متوسط الطول باللون الأصفر الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات و اتسم التصميم بصيحة الكم الواحد التي تتصدر موضة صيف 2023.

انتعلت بوسي حذاء أصفر أنيق، كما لفتت الأنظار بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي زادت من جاذبيتها وأناقتها ومنحتها إطلالة متكاملة.

اما من الناحية الجمالية، اعتمدت بوسي على تسريحة شعر بسيطة للغاية، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المرتكزة على الألوان الترابية و الغير مبالغ فيها.

بوسي

بوسي