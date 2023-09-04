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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أسما شريف منير تبهر متابعيها بفستان لافت| شاهد

أسما شريف منير
أسما شريف منير

حرصت أسما شريف منير على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من احدث ظهور لها .

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تألقت أسما شريف منير في الصور بإطلالة لافتة، حيث ارتدت فستان طويل وذا أكمام مشكوفة واتسم التصميم بنقوشات الورد المبهجة المتناسقة مع الأجواء الصيفية.

انتعلت أسما شربف منير حذاء صيفي ذا كعب عالي باللون البيج، تزينت ببعض الإكسسوارات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت أسما شريف منير على شعرها الأشقر و وضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

 

أسما شريف منير
أسما شريف منير
أسما شريف منير
أسما شريف منير
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