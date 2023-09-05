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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بسبب لونه..سارة سلامة تثير الجدل بفستانها| شاهد

سارة سلامة
سارة سلامة

حرصت الفنانة سارة سلامة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

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تألقت سارة سلامة في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان قصير يصل أعلى الركبة وذا أكمام مكشوفة باللون الفوشيا اللافت الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن رشاقتها.

تزينت سارة سلامة بمجموعة من الإكسسوارات البسيطة للغاية و الغير مبالغ فيها، وقد  نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت سارة سلامة على خصلات شعرها الأشقر المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

 

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة
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