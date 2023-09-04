فستان منى زكي الأحمر يثير ضجة على السوشيال ميديا| سعره خرافي

حرصت الفنانة منى زكي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير.

تألقت منى زكي في الصور بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستانا قصيرا يصل أعلى الركبة وباللون الأحمر الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن رشاقتها.

قد حمل فستان منى زكي في أحدث جلسة تصوير توقيع دار الأزياء العالمية Valentino، وبلغ سعر التصميم 2,632 دولار أمريكي أي ما يقرب من 105 ألف جنيه مصري مما أثار حالة من الدهشة بين متابعيها.

فستان منى زكي

أنتعلت منى زكي حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأحمر، تزينت بمجموعة من المجوهرات الأنيقة التي زادت من أناقتها ومنحتها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت منى زكي على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة.