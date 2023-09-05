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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بملابس جريئة.. شاهد رانيا يوسف تثير ضجة في أحدث ظهور

رانيا يوسف
رانيا يوسف

حرصت الفنانة رانيا يوسف ، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بفيديو جديد من أحدث ظهور لها.

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ولفتت رانيا يوسف ، الأنظار في الفيديو بإطلالة جريئة، حيث ارتدت توب قصير كشف عن بطنها وذا أكمام مكشوفة باللون الأسود المزين بالرسومات ذات اللون الذهبي مع تنورة بنفس النقشة.

وانتعلت رانيا يوسف، حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الذهبي مع حقيبة يد صغيرة الحجم بنفس اللون، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت رانيا يوسف على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكيجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

https://www.instagram.com/reel/Cwzzg08IxQe/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==

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