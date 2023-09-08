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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان ملفت.. ياسمين عز تثير الجدل بهذه الإطلالة

ياسمين عز
ياسمين عز

حرصت المذيعة ياسمين عز على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بفيديو جديد من أحدث ظهور لها.

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تألقت ياسمين عز في الفيديو بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان متوسط الطول وذا أكمام مكشوفة و اتسم التصميم باللون الأحمر الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

انتعلت ياسمين عز حذاء أنيقا ذا كعب عالي باللون البيج، وتزينت بمجموعة من المجوهرات ذات اللون الذهبي التي زادت من أناقتها ومنحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين عز على خصلات شعرها البني المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

 

ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز
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