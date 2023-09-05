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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان لافت.. شاهيناز تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

شاهيناز
شاهيناز

حرصت الفنانة شاهيناز على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بمقطع فيديو جديد من أحدث ظهور لها.

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ظهرت شاهيناز في الفيديو بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانا طويلا ذا أكمام طويلة واتسم التصميم بنقشة التايجر اللامع التي تتصدر أحدث صيحات الموضة.

انتعلت شاهيناز حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، تزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية و غير المبالغ فيها أيضا.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت شاهيناز على خصلات شعرها المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر.

https://www.instagram.com/reel/Cwz9RiZMttO/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==

 

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