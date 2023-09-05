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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برشاقة لافتة... ياسمين الخطيب تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب

شاركت ياسمين الخطيب متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.

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تألقت ياسمين الخطيب في الصور بإطلالة كلاسيك، حيث ارتدت فستان قصير يصل أعلى الركبة ذا أكمام طويلة و اتسم التصميم بأنه جمع بين اللون الأبيض و الأسود، وحزام حول الخصر باللون الأسود.

أنتعلت ياسمين الخطيب حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الاسود، تزينت ببعض الإكسسوارات الأنيقة التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت ياسمين الخطيب على خصلات شعرها الأشقر الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الالوان الهادئة و الغير مبالغ فيها.

ياسمين الخطيب
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