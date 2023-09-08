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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شكلها اتغير.. مي كساب تثير الجدل في أحدث ظهور لها بعد العملية| شاهد

مي كساب
مي كساب

حرصت الفنانة مي كساب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.

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تألقت مي كساب في الصورة بإطلالة بسيطة، حيث ارتدت بنطلون باللون الأسود ونسق معه بلوزة بنفس اللون مما كشف عن رشاقتها و قوامها المثالي.

علق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على صورة مي كساب قائلين: "شكلها أتغير"، وأكملت إطلالتها بحذاء صيفي ذا كعب عالي باللون الأسود، ولم تبالغ في ارتداء الإكسسوارات و المجوهرات.

اما من الناحية الجمالية، اعتمدت مي كساب على خصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية الهادئة والغير مبالغ فيها.

مي كساب
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