شكلها اتغير.. مي كساب تثير الجدل في أحدث ظهور لها بعد العملية| شاهد

حرصت الفنانة مي كساب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت مي كساب في الصورة بإطلالة بسيطة، حيث ارتدت بنطلون باللون الأسود ونسق معه بلوزة بنفس اللون مما كشف عن رشاقتها و قوامها المثالي.

علق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على صورة مي كساب قائلين: "شكلها أتغير"، وأكملت إطلالتها بحذاء صيفي ذا كعب عالي باللون الأسود، ولم تبالغ في ارتداء الإكسسوارات و المجوهرات.

اما من الناحية الجمالية، اعتمدت مي كساب على خصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية الهادئة والغير مبالغ فيها.