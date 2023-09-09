زوجة حمدي الميرغني تبهر متابعيها بهذه الإطلالة على البحر| شاهد

حرصت إسراء عبد الفتاح زوجة حمدي الميرغني على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها على البحر برفقة زوجها.

تألقت زوجة حمدي الميرغني في الصور بإطلالة راقية، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم باللون الرمادي المزين بنقوشات الورد البسيطة التي زادت من أناقتها.

ظهرت زوجة حمدي الميرغني حافية القدمين في الصور، ولم تبالغ في ارتداء الإكسسوارات و المجوهرات مما زاد من جاذبيتها.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت زوجة حمدي الميرغني على خصلات شعرها البني الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتنساقة مع لون بشرتها.

زوجة حمدي الميرغني

زوجة حمدي الميرغني