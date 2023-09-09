عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان ملفت.. زوجة خالد سليم تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

زوجة خالد سليم
زوجة خالد سليم

حرصت خيرية علي زوجة خالد سليم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

txt

زوجة حمدي الميرغني تبهر متابعيها بهذه الإطلالة على البحر| شاهد

txt

بفستان مبهج..نسرين طافش تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

تألقت زوجة خالد سليم في الصور بإطلالة لافتة، حيث ارتدت فستان سهرة طويل وذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم بانه مزين بالنقوشات و التطريزات التي زادت من أناقتها.

انتعلت زوجة خالد سليم حذاء أنيق ذا كعب عالي متناسق مع إطلالتها، تزينت بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي منحتها إطلالة متكاملة.

اما من الناحية الجمالية، أعتمدت زوجة خالد سليم على خصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان التي كشفت عن جمال ملامحها.

 

زوجة خالد سليم
زوجة خالد سليم
زوجة خالد سليم
زوجة خالد سليم
زوجة خالد سليم
زوجة خالد سليم
خالد سليم زوجة خالد سليم خيرية علي زوجة خالد سليم اخبار زوجة خالد سليم اطلالات زوجة خالد سليم صور زوجة خالد سليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام يودع الـ1900 جنيه لأول مرة|تراجع أسعار الذهب وقيمة عيار21 الآن مفاجأة

زلزال عنيف بقوة 7 ريختر يضرب المغرب

إلغاء التوقيت الصيفي نهائيا.. تعرف على الحقيقة| تفاصيل

الدولار رسميًا الآن|مفاجأة في سعر الأخضر مقابل الجنيه بعد انضمام مصر لـ بريكس

أنا عيلة ورجعت فكلامي.. طليقة حسن شاكوش تتراجع عن الاعتذار وتفجر مفاجأة

بعد بيع 30 % من شركة الدخان|أسعار السجائر تفاجئ المصريين.. العلبة بقت بكام؟

ليلة انتهاء التخزين الرابع لسد النهضة.. خبير يكشف تأثيره على السودان

قرار عاجل من التعليم بمنع ضرب الطلاب بالمدارس في العام الدراسي الجديد

موضوعات متعلقة

بدون لحوم ... طريقة عمل المسقعة بالبطاطس

زوجة حمدي الميرغني تبهر متابعيها بهذه الإطلالة على البحر| شاهد

طريقة عمل بودنج الموز والبسكوت.. بأسهل الخطوات

كيف تصنعين من طفلك رجلا يحترم المرأة حين يكبر؟.. طبيبة توضح

طريقة عمل كيكة القهوة الباردة بمذاق لا يقاوم

بفستان مبهج..نسرين طافش تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

نشرة المرأة و الصحة..أعراض تكشف سرطان القولون سريعا.. تحذير لهذه الأبراج من ارتداء الذهب.. مي كساب تثير الجدل

ملابس غريبة... أمينة خليل تظهر بـ إطلالة غير تقليدية.. شاهد

ترشيحاتنا

الجنون يصيب سوق الخضار| أنباء عن وصول الطماطم والبصل إلى 30 جنيها.. وهذا موعد انخفاض الأسعار

كرم جبر: لا تضييق على وسائل الإعلام ونحرص على ضمان حريته

بلوجر شهيرة تكشف تفاصيل ما حدث لابنتها بسبب زلزال المغرب.. شاهد

عطر الخلود.. خبير أثري يكشف تفاصيل برفان مصنوع من أوني مقبرة مصرية

الصحة العالمية تعلن حصيلة ضحايا زلزال المغرب المدمر

غير محمد صلاح.. عرض سعودي مرتقب لخطف نجم منتخب مصر.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت.. زوجة خالد سليم تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

جمال شعبان: الحزن يؤثر على صحة القلب وقد يؤدي إلى الوفاة

زلزال المغرب.. نصائح ضرورية للبقاء آمنًا بعد وقوع الهزة الأرضية

تصرف صادم للكلاب والقطط.. كيف تنبأت حيوانات الشارع بزلزال المغرب

فيديو

120 ثانية من الرعب.. تفاصيل زلزال المغرب المدمر.. فيديوجراف

رانيا يوسف: لن أكرر تجربة الزواج.. ومفيش راجل يقدر يعقدنيl فيديو

رانيا يوسف: ندمانة على زواجي من محمد مختار.. وبقيت نمبر وان بعد طلاقيl فيديو

انكسرت.. شمس تدخل في نوبة بكاء على الهواء بعد فقدان والدتها وأشقائها|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ