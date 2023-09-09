بفستان ملفت.. زوجة خالد سليم تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

حرصت خيرية علي زوجة خالد سليم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت زوجة خالد سليم في الصور بإطلالة لافتة، حيث ارتدت فستان سهرة طويل وذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم بانه مزين بالنقوشات و التطريزات التي زادت من أناقتها.

انتعلت زوجة خالد سليم حذاء أنيق ذا كعب عالي متناسق مع إطلالتها، تزينت بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي منحتها إطلالة متكاملة.

اما من الناحية الجمالية، أعتمدت زوجة خالد سليم على خصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان التي كشفت عن جمال ملامحها.

زوجة خالد سليم

زوجة خالد سليم