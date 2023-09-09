مجوهرات وفستان ملفت.. رانيا يوسف تخطف الأنظار| شاهد

حرصت الفنانة رانيا يوسف على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

ولفتت رانيا يوسف الأنظار في أحدث ظهور لها بإطلالة راقية، حيث ظهرت مرتدية فستان طويل ذا أكمام مكشوفة باللون البيج المطرز بالكامل و اتسم التصميم بشق من الجانب كشف عن ساقيها.

وانتعلت رانيا يوسف حذاء ذهبي ذا كعب عالي، كما لفتت الأنظار بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي زادت من أناقة إطلالتها، ونالت صورها إعجاب متابعيها على إنستجرام.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت رانيا يوسف على تسريحة شعربسيطة ومميزة، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

رانيا يوسف