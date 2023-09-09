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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مجوهرات وفستان ملفت.. رانيا يوسف تخطف الأنظار| شاهد

رانيا يوسف
رانيا يوسف

حرصت الفنانة رانيا يوسف على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

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ولفتت رانيا يوسف الأنظار في أحدث ظهور لها بإطلالة راقية، حيث ظهرت مرتدية فستان طويل ذا أكمام مكشوفة باللون البيج المطرز بالكامل و اتسم التصميم بشق من الجانب كشف عن ساقيها.

وانتعلت رانيا يوسف حذاء ذهبي ذا كعب عالي، كما لفتت الأنظار بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي زادت من أناقة إطلالتها، ونالت صورها إعجاب متابعيها على إنستجرام.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت رانيا يوسف على تسريحة شعربسيطة ومميزة، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

 

رانيا يوسف
رانيا يوسف
رانيا يوسف
رانيا يوسف
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