رشاقة لافتة.. نسرين طافش تثير الجدل على السوشيال ميديا بهذه الإطلالة

حرصت الفنانة نسرين طافش على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورا جديدة لها خلال تواجدها في الجيم.

وخطفت نسرين طافش الأنظار في الجيم بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت بنطلون ليجن باللون الأسود مع توب ذي أكمام مكشوفة بنفس اللون، وكشفت هذه الملابس عن رشاقتها وقوامها المثالي.

وانتعلت نسرين طافش حذاءً رياضيا مسطحا باللون الأسود مع كاب بنفس اللون أيضا، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، فقد اعتمدت نسرين طافش على تسريحة شعر بسيطة للغاية، ولم تبالغ في استخدام مستحضرات التجميل.