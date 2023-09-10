دنيا سمير غانم تخطف الأنظار بإطلالتها في عيد ميلاد زوجها.. شاهد

حرصت الفنانة دنيا سمير غانم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورا جديدة خلال الاحتفال بعيد ميلاد زوجها الإعلامي رامي رضوان.



وتألقت دنيا سمير غانم في هذه المناسبة بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت بلوزة شيفون باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات، واتسمت بصيحة الأوف شولدر التي تتصدر أحدث صيحات الموضة ونسقت معها بنطلونا أسود.

تزينت دنيا سمير غانم بمجموعة من الإكسسوارات الأنيقة التي زادت من أناقتها ومنحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت دنيا سمير غانم على خصلات شعرها البني المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.



دنيا سمير غانم

دنيا سمير غانم