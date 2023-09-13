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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بملابس مُحتشمة.. الملكة رانيا تخطف الأنظار بإطلالة راقية في لندن |شاهد

الملكة رانيا
الملكة رانيا

حرصت الملكة رانيا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

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علقت الملكة رانيا على الصور قائلة: "لحظات قبل كلمتي في قمة كوغ اكس للقيادة العالمية في لندن اليوم".

وتألقت الملكة رانيا في الصور بإطلالة محتشمة، حيث ارتدت قميصا طويلا باللون الأبيض مع بنطلون أسود و نسقت معهما حزامًا حول الخصر كشف عن رشاقتها.

وانتلعت الملكة رانيا حذاء بسيطًا ذا كعب عال باللون الأسود، مع حقيبة يد متوسطة الحجم بنفس اللون، وتزينت ببعض المجوهرات البسيطة للغاية.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت الملكة رانيا على خصلات شعرها المنسدلة على كتفيها، ووضعت ميكاجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

الملكة رانيا
الملكة رانيا
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