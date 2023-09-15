في عيد ميلادها ..10 إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين رئيس

يصادف اليوم 15 سبتمبر عيد ميلاد الفنانة ياسمين رئيس و التي أتمت عامها الـ 38، وتعتبر من النجمات اللاتي خطفن الأنظار بجمالها و إطلالاتها أيضا.

تحرص الفنانة ياسمين رئيس على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بأبرز الصور و الإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.

كشفت صور ياسمين رئيس على الأنستجرام عن ذوقها المختلف و المميز عن باقي المشاهير، فهي تحرص على التنوع و التجديد و تظهر من حين لأخر بلوك جديد و مختلف.

تعتمد ياسمين رئيس على أتباع أحدث صيحات الموضة و تقوم باختيار ما يتناسب معها و يبرز أناقتها و قوامها الرشيق المثالي، كما تقوم بأختيار التصميمات الغير تقليدية و التي تكون غريبة في بعض الأحيان.

تفضل ياسمين رئيس تنسيق قطع المجوهرات و الإكسسوارات و نظارت الشمس و الحقائب و الأحذية التي تزيد من أناقتها و تمنحها إطلالة متكاملة.

إليكم الصور…

ياسمين رئيس

ياسمين رئيس

ياسمين رئيس

ياسمين رئيس

ياسمين رئيس

ياسمين رئيس

ياسمين رئيس

ياسمين رئيس

ياسمين رئيس

ياسمين رئيس

ياسمين رئيس