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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في عيد ميلادها ..10 إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين رئيس

ياسمين رئيس
ياسمين رئيس

يصادف اليوم 15 سبتمبر عيد ميلاد الفنانة ياسمين رئيس و التي أتمت عامها الـ 38، وتعتبر من النجمات اللاتي خطفن الأنظار بجمالها و إطلالاتها أيضا.

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تحرص الفنانة ياسمين رئيس على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بأبرز الصور و الإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.

كشفت صور ياسمين رئيس على الأنستجرام عن ذوقها المختلف و المميز عن باقي المشاهير، فهي تحرص على التنوع و التجديد و تظهر من حين لأخر بلوك جديد و مختلف.

تعتمد ياسمين رئيس على أتباع أحدث صيحات الموضة و تقوم باختيار ما يتناسب معها و يبرز أناقتها و قوامها الرشيق المثالي، كما تقوم بأختيار التصميمات الغير تقليدية و التي تكون غريبة في بعض الأحيان.

تفضل ياسمين رئيس تنسيق قطع المجوهرات و الإكسسوارات و نظارت الشمس و الحقائب و الأحذية التي تزيد من أناقتها و تمنحها إطلالة متكاملة.

إليكم الصور…

 

ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
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