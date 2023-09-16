رشاقة ملفتة.. زوجة خالد سليم تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

حرصت خيرية علي زوجة خالد سليم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت زوجة خالد سليم في الصور بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت بنطلون جينز و نسقت معه توب ذا أكمام مكشوفة باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

انتعلت زوجة خالد سليم حذاء ذا كعب عالي، تزينت بمجموعة من الإكسسوارات و المجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

اما من الناحية الجمالية، أعتمدت زوجة خالد سليم على خصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.