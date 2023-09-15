أقراط غادة عبدالرازق في "تحت الحزام" تثير ضجة| سعرها خرافي

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا للفنانة غادة عبد الرازق خلال ظهورها في مسلسلها الجديد تحت الحزام، بمجموعة من الإطلالات باهظة الثمن والأنيقة التي جعلتها محط أنظار الجميع.

خطفت غادة عبد الرازق الأنظار في مسلسل تحت الحزام بمجموعة متنوعة و مختلفة من الأزياء الراقية التي كان يحمل أغلبها توقيع دور الأزياء العالمية.

ولم تقتصر أناقة غادة عبد الرازقي في مسلسل تحت الحزام على الملابس الراقية فقط، ولكنها ظهرت بمجموعة من المجوهرات الثمينة و الفخامة وبالأخص الأقراط التي أثارت الجدل بين متابعيها على السوشيال ميديا.

حيث ارتدت غادة عبد الرازق في مسلسل تحت الحزام أقراط من دار أزياء Valentino، وبلغ سعرها 490 دولار، كما ظهرت في الحلقة الثانية من المسلسل مرتدية أقراط طويلة من Fendi وكان ثمنها 550 دولار.

كما تألقت غادة عبد الرازق بأقراط من CHANEL مزودة باللؤلؤ كان سعرها 385 استرليني، بينما اعتمدت في إحدى الحلقات على أقراط صغيرة من دار Dior.

إليكم الصور…









غادة عبد الرازق

غادة عبد الرازق

غادة عبد الرازق

غادة عبد الرازق

غادة عبد الرازق

غادة عبد الرازق