عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أقراط غادة عبدالرازق في "تحت الحزام" تثير ضجة| سعرها خرافي

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا للفنانة غادة عبد الرازق خلال ظهورها في مسلسلها الجديد تحت الحزام، بمجموعة من الإطلالات باهظة الثمن والأنيقة التي جعلتها محط أنظار الجميع.

txt

بفستان جريء.. نادين نجيم تثير الجدل بإطلالتها في عيد ميلاد خطيبها

txt

بملابس مُحتشمة.. الملكة رانيا تخطف الأنظار بإطلالة راقية في لندن |شاهد

خطفت غادة عبد الرازق الأنظار في مسلسل تحت الحزام بمجموعة متنوعة و مختلفة من الأزياء الراقية التي كان يحمل أغلبها توقيع دور الأزياء العالمية.

ولم تقتصر أناقة غادة عبد الرازقي في مسلسل تحت الحزام على الملابس الراقية فقط، ولكنها ظهرت بمجموعة من المجوهرات الثمينة و الفخامة وبالأخص الأقراط التي أثارت الجدل بين متابعيها على السوشيال ميديا.

حيث ارتدت غادة عبد الرازق في مسلسل تحت الحزام أقراط من دار أزياء Valentino، وبلغ سعرها 490 دولار،  كما ظهرت في الحلقة الثانية من المسلسل مرتدية أقراط طويلة من Fendi وكان ثمنها  550 دولار.

كما تألقت غادة عبد الرازق  بأقراط من CHANEL مزودة باللؤلؤ كان سعرها 385 استرليني، بينما اعتمدت في إحدى الحلقات على أقراط صغيرة من دار Dior.

إليكم الصور…



 

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق إطلالة غادة عبد الرازق أفلام غادة عبد الرازق اطلالات غادة عبد الرازق الفنانة غادة عبدالرازق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

16 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة عن عاصفة التنين بعد كارثة دانيال

السوبر الإفريقي| 4 قنوات مجانية تنقل لقاء الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

يشترط اللغة.. وظائف ذهبية في بنك القاهرة| الحق قدم

قناة مفتوحة وحيدة لإذاعة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في السوبر الأفريقي

بعد احتفاله المستفز.. حنبعل المجبري يفاجئ محمد صلاح بهذه الرسالة

اختفاء وزير الدفاع الصيني يزيد التكهنات حول مصيره

كارثة محتملة بعد انتشار الرائحة الكريهة.. البحوث الفلكية ترد على انشقاق طبقات الأرض

تفاصيل تعديلات قانون سيارات المصريين بالخارج قبل إعادته للبرلمان.. ومفاجأة خلال أيام

موضوعات متعلقة

طريقة عمل مكرونة بالسجق| بمذاق لا يقاوم

بفستان جريء.. نادين نجيم تثير الجدل بإطلالتها في عيد ميلاد خطيبها

نشرة المرأة و الصحة| مرض خطير ينتشر بسبب الأعاصير.. وهذا الداء يخرج من صدور الدجاج

بملابس مُحتشمة.. الملكة رانيا تخطف الأنظار بإطلالة راقية في لندن |شاهد

نشرة المرأة و الصحة| ريا أبي راشد تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة.. 11 سببا وراء الإصابة بسرطان القولون

طريقة عمل جلاش مكشكش| بمذاق لا يقاوم

نصائح للوقاية من إعتام عدسة العين| اعرفها فورا

طريقة عمل الشكلمة| أحلى من المحلات

ترشيحاتنا

مفاجأة عاجلة من الأرصاد.. سعر الدولار اليوم.. تحرك جديد في الذهب.. أخبار تهمك

لحظة انهيار طبيب ليبي عند سؤاله عن ضحايا إعصار دانيال| شاهد

حال النبي مع أهله| خطيب الأوقاف: ضرب الحبيب المثل الأعلى في وفاء الرجل لزوجته

500 جنيه تراجعا في أسعار الذهب قبل الإعلان عن قرار حكومي هام

الكرملين يؤكد: لم يتم توقيع أي اتفاق خلال زيارة زعيم كوريا الشمالية

السوبر الإفريقي يا أهلي| "بركات" غاضب من مدرب اتحاد العاصمة.. و"البلدوزر" يكشف الأوراق الرابحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقراط غادة عبدالرازق في "تحت الحزام" تثير ضجة| سعرها خرافي

لسبب لن تصدقه.. امرأة تثير الجدل بعدم تمكنها من النوم منذ 11 عاما

عدوى بكتيرية أم فيروسية؟.. هذه هي الاختلافات الرئيسية| انتبه

أخطاء تؤدي إلى شيخوخة البشرة.. رقم 1 ستدهشك

فيديو

يهدد حياة 20 مليون سوداني.. أستاذ جيولوجيا: سد النهضة سينهار| فيديوجراف

زلزال يضرب 3 دول إحداها عربية .. العالم الهولندي يثير الرعب |فيديو جراف

داخل على المليار.. تقرير بريطاني يكشف عن حجم ثروة محمد صلاح| فيديوجراف

لا بياكل ولا بيشرب .. زوجة الفنان أشرف مصيلحي تكشف تطورات حالته الصحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ