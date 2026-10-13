الأهلي يتأهل إلى نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد للأندية أبطال الدوري

تأهل الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، إلى نهائي بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري المقامة في أنجولا، بعد الفوز على ‏كينشاسا الكونغولي بنتيجة 38-20، في مباراة نصف النهائي‎.‎

أقيمت المباراة في الواحدة ظهر اليوم الثلاثاء، ونجح الفريق في التفوق على كينشاسا وحجز مقعده في المباراة النهائية‎.‎

وتفوق رجال يد الأهلي في الشوط الأول بنتيجة 19-11 بفضل الهجوم السريع والدفاع القوي، وفي الشوط الثاني حسم الفريق ‏المباراة والتأهل بنتيجة 38-20‏‎.‎

ومن المقرر أن يواجه فريق رجال يد الأهلي الفائز من الزمالك وبترو أتليتكو الأنجولي في النهائي غدًا.‏