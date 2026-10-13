برونو سافيو: تجربتي مع الأهلي كانت مميزة ومصر بيتي

تحدث البرازيلي برونو سافيو، لاعب الأهلي السابق، عن تجربته مع القلعة الحمراء، مؤكدًا أنها كانت محطة مميزة في مسيرته الكروية، رغم عدم مشاركته في المباريات بصورة منتظمة خلال فترة وجوده مع الفريق.

وقال برونو سافيو، خلال تصريحات تلفزيونية، إنه لم يشعر بالغربة خلال وجوده في مصر، بل شعر بأنه في منزله، مشيرًا إلى أنه حاول التأقلم مع التجربة الجديدة منذ انضمامه إلى الأهلي.

وأضاف اللاعب البرازيلي أن مشاركاته في المباريات ربما لم تكن بالقدر الذي كان يتمناه، وفقًا لرؤية المدير الفني، وهو ما أثر على فرص ظهوره بصورة مستمرة مع الفريق.

وأوضح سافيو أن تجربته مع الأهلي كانت مميزة للغاية، مؤكدًا أنه قضى عامًا لن ينساه مع نادٍ كبير يمتلك تاريخًا عريقًا في كرة القدم.

واختتم لاعب الأهلي السابق تصريحاته بالتأكيد على أنه كان يتمنى الاستمرار مع الفريق لفترة أطول، رغم قلة مشاركاته، مشيرًا إلى اعتزازه بالفترة التي قضاها داخل القلعة الحمراء.