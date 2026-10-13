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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد الشيخ: الأهلي الأفضل في آخر 25 سنة.. والأرقام بتتكلم

أحمد الشيخ
أحمد الشيخ
يمنى عبد الظاهر

أكد أحمد الشيخ، نجم الأهلي السابق، تفوق النادي الأهلي على غريمه التقليدي الزمالك خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الأفضلية تميل بوضوح إلى الفريق الأحمر على مستوى البطولات والمواجهات المباشرة.

وقال أحمد الشيخ إن الأهلي يمتلك أفضلية كبيرة على الزمالك خلال آخر 25 عامًا، موضحًا: «إمتى هتعترفوا بما يرضي الله بأفضلية الأهلي؟ في آخر 25 سنة أنا شوفت فيهم كورة، أنا شايف إن الكفة رايحة للأهلي والموضوع بعيد، الأهلي متفوق بنسبة 80% في كل حاجة، بطولات ومواجهات مباشرة».

وأضاف أن تراجع مستوى الأهلي في بعض الفترات لا يمنع الفريق من تحقيق الانتصارات وحصد البطولات، مشيرًا إلى أن الحديث عن عدم ظهور الفريق الأحمر بأفضل مستوياته لا يغير من حقيقة نتائجه، قائلًا: «إنت كراجل زملكاوي بتقول إن الأهلي مش في أحسن أحواله، طب ما إحنا برضه بنكسب، المشكلة عندك إنت».

وتطرق أحمد الشيخ إلى الجدل الذي يصاحب تتويج الأهلي بالبطولات، مؤكدًا أن بعض الجماهير والإعلاميين يشككون في انتصارات الفريق الأحمر عقب كل بطولة يحققها.

وأوضح: «أي بطولة الأهلي بيكسبها بيطلع ناس تشكك في المكسب»، مضيفًا أنه لا يتوقع اعتراف منافسي الأهلي بأفضليته، لكنه شدد على أن الأهم بالنسبة له هو استمرار الفريق في الفوز وحصد الألقاب وإسعاد جماهيره.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على سعادته بانتصارات الأهلي، قائلًا: «ربنا يدينا طول العمر ونفضل نكسب وناخد بطولات ومش عايزين حد يعترف بيها، المهم إننا بنكسب والجمهور مبسوط وفرحان، إحنا محدش بيعرف ينكد علينا وإحنا فرحانين».

الأهلي يتصدر الدوري بعد الفوز على الزمالك

وجاءت تصريحات أحمد الشيخ عقب فوز الأهلي على الزمالك بهدفين دون رد، في مباراة القمة التي جمعتهما مساء الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وسجل محمد هاني الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 39، قبل أن يضيف منصف بقرار الهدف الثاني في الدقيقة 80، ليحصد الفريق الأحمر ثلاث نقاط مهمة في مشواره بالمسابقة.

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 16 نقطة، ليتصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 13 نقطة، ليتراجع إلى المركز الثالث.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لمواجهة كيتارا الأوغندي، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يحل الفريق الأحمر ضيفًا على منافسه في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، تسهل مهمته قبل لقاء العودة، وتمنحه دفعة قوية في مشواره بالبطولة القارية.

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