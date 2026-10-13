رد ناري من أحمد الشيخ على تصريحات باسم مرسي بشأن دفاع الأهلي: كلام سوشيال

علق أحمد الشيخ لاعب الأهلي السابق، على تصريحات باسم مرسي، لاعب الزمالك السابق، بشأن قدرته على التفوق على مدافعي الفريق الأحمر حال مشاركته في مباراة القمة، معتبرًا أن التصريح يحمل طابعًا خاصًا بمواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء ذلك خلال ظهوره عبر قناة الأهلي، حيث طرح أحمد بلال سؤالًا على أحمد الشيخ بشأن تصريحات باسم مرسي، الذي قال إنه لو كان موجودًا في الملعب لتمكن من التفوق على مدافعي الأهلي وتسجيل الأهداف في شباك الفريق الأحمر.

وقال أحمد الشيخ، تعليقًا على تصريحات باسم مرسي: «ده تصريح سوشيال ميديا أوي، وعارف بيوجه كلامه لمين، وهو عارف بعد التصريح ده هيحصل إيه»، في إشارة إلى الجدل الذي قد تثيره هذه التصريحات بين جماهير القطبين.

الأهلي يتصدر الدوري بعد الفوز على الزمالك

وحقق الأهلي الفوز على الزمالك بهدفين دون رد، في مباراة القمة التي جمعتهما مساء الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وسجل محمد هاني الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 39، قبل أن يضيف منصف بقرار الهدف الثاني في الدقيقة 80، ليحصد الفريق الأحمر ثلاث نقاط مهمة في مشواره بالمسابقة.

ورفع الأهلي رصيده إلى 16 نقطة، ليتصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما تجمد رصيد الزمالك عند 13 نقطة، ليتراجع إلى المركز الثالث.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لمواجهة كيتارا الأوغندي يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويسعى الفريق الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، قبل خوض مباراة العودة، من أجل تعزيز فرصه في التأهل إلى الدور التالي من البطولة القارية.