الجيش الروسي يسيطر على 286 مبنى في دوبروبوليه ويدمر البنية التحتية العسكرية الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، السيطرة على 286 مبنى، بما في ذلك 3 منشآت صناعية في منطقة دوبروبوليه، في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأوضحت الوزارة - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - أنه خلال 24 ساعة في منطقة دوبروبيليه، تم السيطرة على 286 مبنى، من بينها 3 منشآت صناعية، وتحييد ما يصل إلى 65 جنديًا أوكرانيًا.

وأشارت إلى تمكن وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية من هزيمة القوات والعتاد التابعين للواءين ميكانيكيين، ولواء مظلي من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين من الحرس الوطني بالقرب من بلدات ليمان، وفيروفكا، وبيلوزيرسكوي، وسفياغوروفكا، وفيسيلايا غورا، وماريفكا، ونوفويفلينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، موضحة أن قوات كييف تكبدت خسائر تصل إلى 345 جنديًا، و7 مركبات قتالية مدرعة، و8 سيارات، و3 قطع مدفعية ميدانية، ومركبة قتالية من طراز غراد لإطلاق صواريخ متعددة في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "المركز" الروسية، بالإضافة إلى إسقاط قوات الدفاع الجوي 883 طائرة مسيرة ثابتة الجناحين.

وتابعت الوزارة أنه في منطقة بلدة دوبروبيليه بجمهورية دونيتسك الشعبية، تقدمت مجموعات اقتحام تابعة للجيش الـ 51 في وسط وشمال غرب المدينة، وواصلت بعض القوات، بالتعاون مع وحدات من مشاة البحرية، تطهير أحياء المدينة التي تم الاستيلاء عليها ومنطقة منجم دوبروبولسكايا، مضيفة أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية واصلت تقدمها في عمق الدفاعات الأوكرانية، وفقدت قوات كييف أكثر من 240 جنديًا، ومركبة قتالية مدرعة، و8 مركبات، ومدفعًا.

كما سيطرت قوات مجموعة "الجنوب" الروسية على مواقع استراتيجية متقدمة، وهزمت تشكيلات من لواءين ميكانيكيين، ولواء محمول جوًا تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحري قرب بلدات نيكولايفكا، وسيمينوفكا، وكراماتورسك، وسلافيانسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، ما أسفر عن مقتل 160 جنديا أوكرانيا، وتدمير 4 مركبات قتالية مدرعة، و31 مركبة، وقطعة مدفعية.

وفي منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الشمال" الروسية" بلغت خسائر قوات كييف أكثر من 270 جنديًا، ودبابة، و8 مركبات، ومدفع ميداني، ومحطة حرب إلكترونية، لافتة إلى أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية تعمل في مقاطعة خاركوف على تشديد الحصار وتوسيع منطقة السيطرة الخارجية، حيث بلغت خسائر مجموعة القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة في يوم واحد ما يصل إلى 60 جنديًا، ومركبة، و5 أنظمة روبوتية أرضية.

وأشارت الوزارة إلى سيطرة وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، على مواقع استراتيجية متقدمة، وتحييد ما يصل إلى 40 جنديًا من القوات المسلحة الأوكرانية، وتدمير 20 مركبة، ومدفعين ميدانيين، ومحطتين للحرب الإلكترونية.

ونوهت وزارة الدفاع الروسية بأن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية حسّنت الوضع على طول خط المواجهة، وهزمت أفرادًا ومعدات تابعة للواءين ميكانيكيين ولواء هجومي من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع الإقليمي بالقرب من بلدات غروشيفكا، وبلاغوداتوفكا، وبيريزوفكا، وماليفكا، وأوسينوفو في مقاطعة خاركوف، وفوفتشي يار في جمهورية دونيتسك الشعبية، ما أسفر عن مقتل 230 جنديًا أوكرانيا، ومركبة قتالية مدرعة، و17 مركبة، و3 قطع مدفعية، و4 محطات حرب إلكترونية.

وأوضحت الوزارة أن القوات الجوية العملياتية التكتيكية، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية قصفت مجمعًا صناعيًا عسكريًا ومنشآت بنية تحتية للنقل تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، كما استهدف القصف منشآت إنتاج الطائرات المسيرة ومواقع تخزينها، بالإضافة إلى مواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 142 منطقة.