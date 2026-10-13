أسامة ربيع: قناة السويس تحظى بأهمية استراتيجية لتجارة الحاويات وتختصر المسافة والزمن

اجتمع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم ، مع كريستين كابو نائب الرئيس التنفيذي للأصول والعمليات بمجموعة "CMA CGM" و طارق زغلول الرئيس التنفيذي لمجموعة CMA CGM في مصر والسودان، عبر تقنية الفيديوكونفرانس استكمالا لسلسلة اللقاءات الدورية التي تجمع الجانبين في ضوء التشاور لمتابعة سياسات إبحار المجموعة الفرنسية CMA CGM عبر قناة السويس ومُناقشة سُبل تعزيز التعاون المُشترك، وحث الخطوط الملاحية العالمية على العودة الكاملة لقناة السويس.

وأكد الفريق أسامة ربيع أن قناة السويس تحظى بأهمية استراتيجية لتجارة الحاويات لما تحققه من وفر تشغيلي باختصار الوقت والمسافة فضلًا عن مُساهمتها في تعزيز مفهوم اقتصاديات الحجم لسفن الحاويات، لافتًا في هذا الصدد إلى أن القناة قادرة على استقبال 100٪ من سفن أسطول الحاويات العالمي.

وأشار رئيس الهيئة إلى ما تفرضه التحديات الراهنة من ضغط متزايد على سلاسل الإمداد العالمية وانعكاسها بصورة مُباشرة على ارتفاع أسعار الوقود ونوالين الشحن، مؤكدا حرص الهيئة على دعم عملائها من خلال تقديم حزمة متكاملة من الخدمات الملاحية واللوجيستية لتظل الممر الأسرع والأقصر والأكثر كفاءة واستدامة.

وأوضح أن التقارير الملاحية بالقناة رصدت زيادة معدلات عبور سفن الحاويات التابعة للخط الملاحي CMA CGM من فئتي السفن المتوسطة والكبيرة والتي تزداد حمولة السفينة بها عن 130 ألف طن، حيث شهدت حركة الملاحة بالقناة خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2026 عبور 166 سفينة من فئتي السفن المتوسطة وكبيرة الحجم بإجمالي حمولات صافية قدرها 29 مليون طن، وذلك مقارنة بعبور 16 سفينة فقط من تلك الفئتين بإجمالي حمولات صافية قدرها 2.4 مليون طن خلال ذات الفترة من العام الماضي.

من جانبها، أعربت كريستين كابو نائب الرئيس التنفيذي للأصول والعمليات بمجموعة "CMA CGM" عن اعتزازها بعلاقات الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع هيئة قناة السويس.

وأشارت نائب الرئيس التنفيذي للأصول والعمليات بمجموعة "CMA CGM" إلى أن المجموعة تواصل عودة خدماتها الملاحية عبر قناة السويس كمسار دائم ومُستدام، مُعربة عن تطلعها لتعزيز التعاون المُستقبلي.

الجدير بالذكر أن حركة الملاحة بالقناة شهدت اليوم الثلاثاء، عبور سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM PANTHEONفي رحلتها البحرية الأولى عبر قناة السويس ضمن قافلة الشمال قادمة من المغرب ومتجهة إلى ماليزيا بحمولة صافية لقناة السويس 221 ألف طن، كما عبرت القناة أيضًا ضمن قافلة الشمال سفينة الحاويات CMA CGM MONTE CRISTI.