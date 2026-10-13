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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بالأسماء.. ننشر قرار وزير الداخلية بالسماح لـ 21 مصريا بالتجنس بجنسيات أجنبية

وزير الداخلية
وزير الداخلية
إسلام دياب

أصدر وزير الداخلية القرار رقم 1493 لسنة 2026 بالسماح لـ 21 مواطنًا (أولهم ناصر محمود محمد عيد إبراهيم وآخرهم مهند وليد محمد عبد الحميد عامر) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
 

وجاء نص القرار أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية. 

قرر في مادته الأولى أنه يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم ناصر محمود محمد عيد إبراهيم وآخرهم مهند وليد محمد عبد الحميد عامر) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وننشر بيان بأسماء طالبي الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية

1 ناصر محمود محمد عيد إبراهيم أمريكا 23/8/2002 الأمريكية 

2 يوسف إسلام عبد الجواد مصطفى مسعود أمريكا 2/4/2006 

3 يوسف فوزى توفيق فرج عبد الجواد أمريكا 5/2/2003 

4 نور الدين محمود محمد طلعت مختار عبده أمريكا 22/2/2008

5 يحيى نادر سيد متولى أمريكا 12/9/2007

6 مروان فتحى رزق العشرى كفر الشيخ 12/8/1999

7 نزار محمود أنور حافظ بحيرى البحيرة 13/5/2008

8 أنيس فكرى أنيس أسعد البحيرة 1/9/1984 الألمانية 

9 أحمد مصيلحى عبد المقصود مصيلحى الجيزة 15/3/1982

10 عمرو ياسر محروس محمود القاهرة 1/7/1998 

11 وفاء أحمد محمد أبو دان المنوفية 2/2/1985

12 مروة على محمد رأفت على القليوبية 9/11/1981 سانت لوسيا 

13 أحمد فؤاد عبد الله بستنجى القاهرة 1/5/2006 السعودية 

14 عبد الرحمن طه على طه القاهرة 23/8/2002 العراقية 

15 عمر أشرف عبد الخالق حسين عبد الواحد الشرقية 1/9/2001 الإيطالية 

16 فتحى مصطفى فتحى مصطفى عبد القادر إيطاليا 27/6/2008  

17 طارق على محمد أحمد أحمد قربة فرنسا 3/9/2003 الفرنسية 

18 عمر أشرف عبد المنعم عبد الحميد مصطفى رومانيا 23/3/2005 الرومانية 

19 يوسف محمد سمير عبد الخالق سحيم الإمارات 15/7/2007  

20 تيمور أشرف يحيى أمين الجيزة 22/6/2004 الروسية 

21 مهند وليد محمد عبد الحميد عامر القاهرة 6/12/2008 الكندية.

وزير الداخلية الجنسية الأجنبية الجنسية المصرية التجنس جنسية

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