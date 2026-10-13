الرحلة الأولى.. سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM PANTHEON تعبر قناة السويس بحمولة 221 ألف طن

شهدت قناة السويس، اليوم عبور سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM PANTHEON في رحلتها البحرية الأولى عبر القناة، ضمن قافلة الشمال، قادمة من المغرب ومتجهة إلى ماليزيا، بحمولة صافية بلغت 221 ألف طن، كما عبرت السفينة CMA CGM MONTE CRISTI ضمن القافلة نفسها.

يأتي عبور السفينة العملاقة بالتزامن مع اجتماع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، مع كريستين كابو، نائب الرئيس التنفيذي للأصول والعمليات بمجموعة «CMA CGM»، وطارق زغلول، الرئيس التنفيذي للمجموعة في مصر والسودان، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ومتابعة سياسات إبحار المجموعة الفرنسية عبر القناة.

وأكد الفريق أسامة ربيع، خلال اللقاء، الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس في حركة تجارة الحاويات العالمية، لما توفره من وقت ومسافة وتكاليف تشغيلية، فضلًا عن تعزيز مفهوم اقتصاديات الحجم لسفن الحاويات، مشيرًا إلى قدرة القناة على استقبال 100% من سفن أسطول الحاويات العالمي.

وأوضح أن التحديات الراهنة تضغط على سلاسل الإمداد العالمية، وتنعكس على أسعار الوقود ونوالين الشحن، مؤكدًا حرص الهيئة على تقديم حزمة متكاملة من الخدمات الملاحية واللوجيستية لتعزيز كفاءة العبور والحفاظ على مكانة القناة باعتبارها أحد أهم الممرات الملاحية العالمية.

166 سفينة تعبر القناة خلال 3 أشهر

وكشف الفريق أسامة ربيع عن ارتفاع معدلات عبور سفن الحاويات التابعة للخط الملاحي «CMA CGM» من الفئتين المتوسطة وكبيرة الحجم، حيث سجلت قناة السويس عبور 166 سفينة خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2026، بإجمالي حمولات صافية بلغت 29 مليون طن، مقارنة بعبور 16 سفينة فقط بحمولات صافية قدرها 2.4 مليون طن خلال الفترة نفسها من عام 2025.

من جانبها، أعربت كريستين كابو عن اعتزاز مجموعة «CMA CGM» بعلاقات الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع هيئة قناة السويس، مؤكدة أن المجموعة تواصل عودة خدماتها الملاحية عبر القناة باعتبارها مسارًا دائمًا ومستدامًا، مع تطلعها إلى تعزيز التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة.

ويعكس عبور السفينة العملاقة «CMA CGM PANTHEON»، إلى جانب زيادة أعداد سفن المجموعة العابرة للقناة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، تطور حركة الملاحة التابعة للخط الملاحي الفرنسي، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز عودة الخطوط الملاحية العالمية إلى قناة السويس.