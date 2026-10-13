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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

التعب المستمر والدوخة.. علامات تكشف الإصابة بأنيميا نقص الحديد

التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد
التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد
رنا عصمت

يعتقد البعض أن الشعور بالإرهاق المستمر أو الدوخة المتكررة يرجع فقط إلى قلة النوم أو ضغوط الحياة اليومية، لكن هذه الأعراض قد تكون في بعض الحالات مؤشرًا على الإصابة بفقر الدم الناتج عن نقص الحديد، وهي حالة تؤثر في قدرة الدم على نقل الأكسجين إلى أنسجة الجسم.

ووفقا لموقع MAYO CLINIC، يعد فقر الدم الناتج عن نقص الحديد من الانواع الشائعه للانيميا، و يحدث عندما لا يمتلك الجسم كمية كافية من الحديد لإنتاج الهيموجلوبين،وهو البروتين الموجود فى خلايا الدم الحمراء و المسؤول عن نقل الاكسجين.

ما أبرز أعراض أنيميا نقص الحديد؟

تختلف الأعراض من شخص لآخر بحسب شدة النقص، وقد لا تظهر علامات واضحة في المراحل الأولى. ومع انخفاض مستوى الحديد، يمكن أن يعاني المصاب من:

1-التعب الشديد والشعور بالضعف حتى بعد الحصول على قسط كافٍ من الراحة.

2-شحوب الجلد والوجه.

3-الصداع والدوخة أو الشعور بخفة الرأس.

4-ضيق التنفس عند بذل مجهود، أو تسارع ضربات القلب.

5-برودة اليدين والقدمين.

6-هشاشة الأظافر أو التهاب اللسان في بعض الحالات.

ولا تعني هذه الأعراض بالضرورة وجود أنيميا، إذ يمكن أن تنتج عن أسباب صحية أخرى، ولذلك لا يكفي الاعتماد عليها وحدها لتحديد التشخيص.

ما أسباب نقص الحديد؟

من الأسباب الشائعة عدم الحصول على كمية كافية من الحديد من الطعام، أو فقدان الدم نتيجة غزارة الدورة الشهرية، كما قد يحدث النزيف الداخلي في الجهاز الهضمي دون ملاحظة واضحة.

وقد تعاني بعض الفئات من ارتفاع احتمالات الإصابة، مثل الحوامل والأطفال خلال مراحل النمو، والأشخاص الذين يتبعون أنظمة غذائية محدودة الحديد، أو من لديهم مشكلات تؤثر في امتصاص العناصر الغذائية.

كيف يمكن الوقاية من نقص الحديد؟

يساعد تناول الأطعمة الغنية بالحديد على تلبية احتياجات الجسم، ومن أبرزها اللحوم، والأسماك، والبيض، والعدس، والفاصوليا، والخضراوات الورقية الداكنة، وبعض الحبوب المدعمة بالحديد.

كما أن تناول مصادر فيتامين C، مثل البرتقال والفلفل والطماطم والكيوي، مع الوجبات النباتية الغنية بالحديد يساعد الجسم على امتصاص الحديد بصورة أفضل.

متى يجب استشارة الطبيب؟

إذا استمر التعب أو ظهرت الدوخة وضيق التنفس أو الخفقان، فمن المهم مراجعة الطبيب لتحديد السبب وإجراء الفحوصات المناسبة، والتي قد تشمل صورة دم كاملة وقياس مخزون الحديد بحسب الحالة.

ويحذر الأطباء من تناول مكملات الحديد دون تقييم طبي، لأن العلاج لا يقتصر على تعويض النقص فقط، بل يتطلب أيضًا معرفة السبب وراء حدوثه، كما أن تناول الحديد بكميات زائدة قد يسبب أضرارًا صحية..

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