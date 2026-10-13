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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

فوائد مذهلة لصحة القلب والهضم والطاقة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول التمر؟

التمر
التمر
ريهام قدري

يعد التمر من الأطعمة الطبيعية الغنية بالعناصر الغذائية المهمة، إذ يحتوي على الألياف الغذائية والسكريات الطبيعية ومجموعة من المعادن، ما يجعله خيارًا مناسبًا للحصول على الطاقة ضمن نظام غذائي متوازن. ويحرص كثيرون على تناوله يوميًا، لكن ماذا يحدث للجسم عند تناول التمر بانتظام؟ وما أبرز فوائده الصحية؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التمر؟

1. يمنح الجسم الطاقة

يحتوي التمر على سكريات طبيعية، أبرزها الجلوكوز والفركتوز، التي تساعد على إمداد الجسم بالطاقة. لذلك يمكن تناوله كوجبة خفيفة بين الوجبات أو قبل ممارسة النشاط البدني، مع مراعاة الكمية المناسبة.

2. يساعد على تحسين عملية الهضم

يحتوي التمر على الألياف الغذائية التي تدعم حركة الأمعاء وتساعد على تقليل الإمساك، خاصة عند تناوله ضمن نظام غذائي غني بالألياف مع شرب كمية كافية من الماء.

3. يدعم صحة القلب

يوفر التمر البوتاسيوم، وهو معدن مهم للمساعدة في تنظيم ضغط الدم ووظائف العضلات والأعصاب. كما يحتوي على مركبات نباتية مضادة للأكسدة، لكن تناوله وحده لا يضمن الوقاية من أمراض القلب.

4. يساهم في دعم صحة العظام

يحتوي التمر على معادن، منها المغنيسيوم والفوسفور، التي تؤدي أدوارًا مهمة في وظائف الجسم وصحة العظام. ومع ذلك، يجب الحصول على العناصر الغذائية اللازمة من مصادر متنوعة، وعدم الاعتماد على التمر وحده.

5. يحتوي على مضادات الأكسدة

يحتوي التمر على مركبات نباتية، مثل البوليفينولات والفلافونويدات، التي تساعد على حماية الخلايا من الأضرار الناتجة عن الإجهاد التأكسدي. وتظل الفوائد الصحية الإجمالية مرتبطة بالنظام الغذائي ونمط الحياة.

6. يساعد على الشعور بالشبع

تساهم الألياف الموجودة في التمر في إبطاء عملية الهضم نسبيًا وتعزيز الشعور بالامتلاء، لكن التمر غني بالسعرات الحرارية مقارنة بحجمه، لذلك يجب الانتباه إلى الكمية المتناولة، خاصة عند اتباع نظام لإنقاص الوزن.

ما الكمية المناسبة من التمر يوميًا؟

يمكن تناول حصة صغيرة من التمر يوميًا وفقًا للاحتياجات الفردية، وقد تكون من حبتين إلى 3 حبات صغيرات نقطة بداية مناسبة لكثير من الأشخاص، مع اختلاف الكمية بحسب حجم الثمرة والنظام الغذائي.

أما الأشخاص المصابون بمرض السكري، فمن الأفضل الانتباه إلى حجم الحصة واحتساب الكربوهيدرات ضمن الوجبات، ومتابعة تأثيرها على مستوى سكر الدم وفقًا للخطة الغذائية التي يوصي بها الطبيب أو اختصاصي التغذية.

هل تناول التمر يوميًا له أضرار؟

رغم فوائده، فإن الإفراط في تناول التمر قد يزيد السعرات الحرارية اليومية، كما أن السكريات الموجودة فيه قد تؤثر في مستوى سكر الدم. وقد يسبب تناول كميات كبيرة منه اضطرابات هضمية لدى بعض الأشخاص.

 التمر غذاء غني بالألياف والمعادن ومضادات الأكسدة، ويمكن أن يكون جزءًا مفيدًا من النظام الغذائي اليومي عند تناوله باعتدال، مع تنويع مصادر الغذاء وعدم الإفراط في الكميات.

المصدر: FoodData Central الخاصة بالتركيب الغذائي للأطعمة.

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