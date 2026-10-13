ليس مصدرا للحديد.. معلومات صادمة عن الباذنجان وعلاقته بعلاج الانيميا

تنتشر بين كثيرين معلومات غذائية متوارثة عن بعض الأطعمة وفوائدها الصحية، ومن أبرزها الاعتقاد بأن الباذنجان غني بالحديد، وأن تناوله بكميات كبيرة يساعد على علاج الأنيميا، لكن هذه المعلومة تحتاج إلى تصحيح، وفقًا لما أوضحه الدكتور أحمد أبو الريش في منشوره عن القيمة الغذائية للباذنجان.

هل يحتوي الباذنجان على نسبة عالية من الحديد؟

أوضح الدكتور أحمد أبو الريش أن الباذنجان لا يُعد مصدرًا غنيًا بالحديد، إذ يحتوي كل 100 جرام منه على نحو 0.2 ملليجرام من الحديد، وهي كمية محدودة لا تجعله خيارًا أساسيًا لعلاج فقر الدم أو الأنيميا.

ولذلك، فإن الاعتماد على الباذنجان وحده لتعويض نقص الحديد ليس حلًا مناسبًا، ويحتاج المصابون بالأنيميا إلى معرفة سببها، مع اتباع نظام غذائي مناسب والعلاج الذي يحدده الطبيب وفقًا للحالة.

لماذا يتحول لون الباذنجان إلى البني بعد تقطيعه؟

يرتبط الاعتقاد الشائع بشأن احتواء الباذنجان على الحديد بتغير لونه بعد تقطيعه وتركه معرضًا للهواء، إذ يتحول سطحه تدريجيًا إلى اللون البني أو الداكن، وهو ما يعتقد البعض أنه دليل على وجود الحديد.

لكن هذا التغير يحدث نتيجة عملية تُعرف باسم الأكسدة الإنزيمية، إذ يتفاعل إنزيم «بوليفينول أوكسيداز» مع المركبات الفينولية الموجودة في الباذنجان عند تعرضها للأكسجين، فتتكون مركبات تؤدي إلى تغير اللون.

وبالتالي، فإن اسمرار الباذنجان بعد تقطيعه لا يُعد دليلًا على ارتفاع محتواه من الحديد، وإنما يرتبط بتفاعلات كيميائية تحدث عند تعرض أنسجته للهواء.

فوائد الباذنجان.. قيمة غذائية تتجاوز الحديد

وأشار المنشور إلى أن الباذنجان يتمتع بقيمة غذائية مهمة، ويحتوي على مجموعة من المركبات النباتية التي تجعله إضافة مفيدة إلى النظام الغذائي المتوازن.

ومن أبرز فوائده:

1. غني بمضادات الأكسدة: يحتوي الباذنجان، خاصة قشرته البنفسجية، على مركبات الأنثوسيانين، ومنها الناسونين، الذي يُدرس لدوره في مقاومة الإجهاد التأكسدي وحماية الخلايا من التلف.

2. يدعم صحة القلب: يحتوي الباذنجان على الألياف والبوتاسيوم ومركبات نباتية متعددة، ويمكن أن يساعد إدراجه ضمن نظام غذائي صحي في دعم صحة القلب والأوعية الدموية.

3. يساعد على تحسين الهضم: توفر الألياف الموجودة في الباذنجان دعمًا لحركة الأمعاء، وقد تساهم في تقليل الإمساك عند تناوله ضمن نظام غذائي متوازن يحتوي على كمية كافية من الألياف والسوائل.

4. يساهم في تنويع النظام الغذائي: يتميز الباذنجان بإمكانية تحضيره بطرق مختلفة، كما أن محتواه من السعرات الحرارية يكون منخفضًا نسبيًا عند طهيه دون كميات كبيرة من الزيت.

ما الأطعمة المناسبة للحصول على الحديد؟

للمساعدة في الوقاية من نقص الحديد، يمكن إدراج مصادره الغذائية ضمن النظام اليومي، مثل اللحوم الحمراء والبقوليات والعدس والفاصوليا، إلى جانب الخضراوات الورقية. ويساعد تناول مصادر فيتامين C، مثل الليمون والفلفل الحلو، مع الوجبات النباتية على تحسين امتصاص الحديد.

أما في حالة تشخيص الأنيميا، فلا ينبغي الاعتماد على الطعام وحده دون تحديد السبب، فقد يحتاج المريض إلى مكملات الحديد أو علاج آخر وفقًا لتقييم الطبيب.

الخلاصة

الباذنجان من الخضراوات المفيدة التي تحتوي على الألياف ومضادات الأكسدة، لكنه ليس مصدرًا غنيًا بالحديد، كما أن تغير لونه بعد التقطيع لا يدل على ارتفاع نسبة الحديد فيه. والأهم هو التحقق من المعلومات الغذائية المتداولة، والتمييز بين الأطعمة المفيدة عمومًا والأطعمة التي يمكن الاعتماد عليها للمساعدة في علاج نقص عنصر غذائي معين.