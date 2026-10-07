قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء: نتقبل أي انتقاد ونرحب بكل رأي مخالف
النفط فوق 100 دولار مجددا.. وعاصفة تقترب من المحيط الأطلسي وتهدد الأسواق
المتهم في قضية إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية: «مغلطناش وكنا بندافع عن شرفنا»
القاهرة الإخبارية: بن غفير سلّح المستوطنين لمواصلة الهجمات على الفلسطينيين
اللواء طيار حسن راشد لـ "صدى البلد": حرب أكتوبر ملحمة وطنية أعادت لمصر أرضها وكرامتها
كيف ودع نجوم الأرجنتين ليونيل ميسي في ليلة «الوداع الكبير»؟
رئيس جامعة الأزهر: التعليم أحد أهم جسور التواصل مع شعوب أفريقيا
12 لاعبا يغيبون عن قائمة الأهلي لمواجهة بترول أسيوط في كأس عاصمة مصر
قائد القوات الجوية الأسبق يكشف دور طيران الاستطلاع في حرب أكتوبر
ليه فلوس ياخدها.. شوبير يحذر الزمالك من أزمة مستحقات حسام عبدالمجيد
مي عبد الحميد: أكثر من 50% من مستفيدي "سكن لكل المصريين" يتعاملون مع البنوك لأول مرة
شوبير عن غياب رضا سليم: هل مفيش قناعات من عموتة باللاعب؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ريحة القلي مالية البيت؟ حيلة بسيطة تقللها من أول دقيقة

ريحة القلي مالية البيت؟ حيلة بسيطة تقللها من أول دقيقة
ريحة القلي مالية البيت؟ حيلة بسيطة تقللها من أول دقيقة
أسماء عبد الحفيظ

تعد رائحة القلي من أكثر الروائح التي تزعج أفراد الأسرة، خاصة عند تحضير الأسماك والباذنجان والبطاطس وغيرها من الأطعمة التي تحتاج إلى كمية من الزيت. ولا تقتصر المشكلة على المطبخ، إذ يمكن أن تنتقل رائحة القلي إلى غرف المنزل والملابس والستائر والمفروشات، وتظل عالقة بها فترة طويلة بعد انتهاء إعداد الطعام.

ريحة القلي مالية البيت؟ حيلة بسيطة تقللها من أول دقيقة

لكن يمكن تقليل انتشار رائحة القلي من البداية من خلال بعض الخطوات البسيطة، وعلى رأسها الاهتمام بتهوية المطبخ وتشغيل الشفاط في الوقت المناسب، إلى جانب تنظيف آثار الزيت بعد الانتهاء من الطهي، للشيف مصطفي العمدة.

شغلي شفاط المطبخ قبل القلي

من الأفضل تشغيل شفاط المطبخ قبل بدء القلي بدقائق، وليس بعد امتلاء المكان بالأبخرة والروائح، لأن تشغيله مبكرًا يساعد على سحب الهواء المحمل ببخار الطهي والدهون إلى الخارج.

ويُفضل استمرار تشغيل الشفاط بعد الانتهاء من القلي لبعض الوقت، خاصة إذا كانت رائحة الطعام قوية.

وإذا كان تصميم المطبخ يسمح بذلك، يمكن فتح نافذة قريبة للمساعدة في تجديد الهواء وتقليل تراكم الروائح داخل المنزل.

اقفلي أبواب الغرف أثناء القلي

إذا كان المطبخ مفتوحًا على باقي المنزل، فمن الأفضل إغلاق أبواب غرف النوم وغرف المعيشة أثناء إعداد الأطعمة المقلية.

وتزداد أهمية هذه الخطوة إذا كانت الغرف تحتوي على ملابس أو ستائر أو مفروشات، لأن الروائح الناتجة عن الطهي قد تلتصق بالأقمشة وتحتاج إلى وقت أطول حتى تختفي.

لا تتركي الزيت يصل إلى مرحلة التدخين

ريحة القلي مالية البيت؟ حيلة بسيطة تقللها من أول دقيقة

من أهم الخطوات التي تساعد على تقليل رائحة القلي التحكم في درجة حرارة الزيت.

فترك الزيت على نار مرتفعة حتى يبدأ في إصدار الدخان لا يؤدي فقط إلى رائحة أقوى، وإنما قد يؤثر أيضًا في جودة عملية الطهي.

لذلك احرصي على تسخين الزيت بالقدر المناسب، وتجنبي تركه لفترة طويلة على نار مرتفعة دون وجود طعام بداخله.

نظفي آثار الزيت فور الانتهاء

قد تعتقدين أن الرائحة ستختفي بمجرد انتهاء القلي، لكن بقايا الزيت والدهون التي تستقر على البوتاجاز أو الحائط أو الأسطح القريبة يمكن أن تظل مصدرًا للرائحة.

لذلك من الأفضل تنظيف الأسطح القريبة من مكان الطهي بعد الانتهاء مباشرة، مع التخلص من بقايا الطعام والقمامة التي يمكن أن تحتفظ برائحة قوية.

حيلة الليمون بعد القلي

ريحة القلي مالية البيت؟ حيلة بسيطة تقللها من أول دقيقة 

بعد الانتهاء من الطهي وتنظيف المكان، يمكن استخدام قشور الليمون أو البرتقال لإضافة رائحة منعشة إلى المطبخ.

ويمكن وضع القشور في كمية من الماء وتسخينها على نار هادئة لفترة قصيرة، مع الانتباه إلى عدم ترك القدر على النار دون مراقبة.

كما يمكن استخدام القرفة مع الماء للحصول على رائحة دافئة في المنزل، لكن هذه الطرق تساعد على تحسين رائحة المكان ولا تغني عن التهوية وتنظيف آثار الدهون.

ما أفضل طريقة للتخلص من رائحة القلي؟

لا تعتمد إزالة رائحة القلي على حيلة واحدة، وإنما تبدأ من تقليل انتشارها أثناء الطهي. لذلك يفضل تشغيل الشفاط قبل بدء القلي، وفتح نافذة مناسبة، وإغلاق أبواب الغرف، مع التحكم في درجة حرارة الزيت.

وبعد الانتهاء، يجب تنظيف الأسطح القريبة من البوتاجاز والتخلص من بقايا الطعام والقمامة، ثم تهوية المكان جيدًا.

رائحة القلي التخلص من رائحة القلي ريحة القلي في البيت طريقة التخلص من رائحة القلي حيل منزلية تنظيف المطبخ ريحة القلي مالية البيت حيلة بسيطة تقللها من أول دقيقة الأسماك الأسماك والباذنجان الأسماك والباذنجان والبطاطس والملابس إعداد الطعام شفاط شغلي شفاط المطبخ قبل القلي اقفلي أبواب الغرف أثناء القلي لا تتركي الزيت يصل إلى مرحلة التدخين نظفي آثار الزيت فور الانتهاء حيلة الليمون بعد القلي ما أفضل طريقة للتخلص من رائحة القلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

تجاوز الـ 5200 جنيهًا.. سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء 7-10-2026

الدولار

عقب تراجعه .. أعلى سعر لصرف الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 7 أكتوبر

الدواجن

ارتفاعات متتالية .. صعود جديد بأسعار الدواجن البيضاء في الأسواق

أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026

بعد ارتفاعه أمس.. إلى أين وصلت أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء في مصر؟

الذهب

تجاوز الـ 49 ألف جنيه .. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

تصدير البيض لألمانيا

لأول مرة في تاريخها .. مصر تتفاوض لبدء تصدير البيض البلدي إلى ألمانيا

مطار عدن الدولي

إلغاء هبوط رحلة قادمة من القاهرة.. «النقل اليمنية»: إخلاء مطار عدن ونقل طائرتين بعد هجوم حوثي

الأهلي

ناقد رياضي يكشف خطة الأهلي قبل «القمة».. ومفاجآت في صفقات يناير

ترشيحاتنا

محكمة

دفاع صاحب واقعة ارتداء الملابس النسائية بميت عاصم يطلب استخراج تقرير الصحة النفسية

صورة موضوعية

محافظ البحر الأحمر يوجه بتوفير العلاج وسماعة لإحدى الحالات خلال اللقاء الجماهيري

محافظ مطروح خلال الاحتفالية

محافظ مطروح: حرب أكتوبر مهّد لمرحلة جديدة من البناء واستعادة الدولة لقوتها

بالصور

عوض تبحث إنشاء ذاكرة مؤسسية للتنمية المحلية وجهازي شئون البيئة والمخلفات

منال عوض تبحث مع مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنشاء ذاكرة مؤسسية للوزارة وجهازي شئون البيئة والمخلفات
منال عوض تبحث مع مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنشاء ذاكرة مؤسسية للوزارة وجهازي شئون البيئة والمخلفات
منال عوض تبحث مع مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنشاء ذاكرة مؤسسية للوزارة وجهازي شئون البيئة والمخلفات

ريحة القلي مالية البيت؟ حيلة بسيطة تقللها من أول دقيقة

ريحة القلي مالية البيت؟ حيلة بسيطة تقللها من أول دقيقة
ريحة القلي مالية البيت؟ حيلة بسيطة تقللها من أول دقيقة
ريحة القلي مالية البيت؟ حيلة بسيطة تقللها من أول دقيقة

ريحة الغسيل وحشة؟ 5 أخطاء في الغسالة قد تكون السبب

ريحة الغسيل وحشة؟ 5 أخطاء في الغسالة قد تكون السبب
ريحة الغسيل وحشة؟ 5 أخطاء في الغسالة قد تكون السبب
ريحة الغسيل وحشة؟ 5 أخطاء في الغسالة قد تكون السبب

استغنى عن الصينية والفرن.. طريقة عمل كوسة بالحلة

طريقة عمل كوسة بالحلة
طريقة عمل كوسة بالحلة
طريقة عمل كوسة بالحلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر.. عبور المستحيل

المزيد