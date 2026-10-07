تعد رائحة القلي من أكثر الروائح التي تزعج أفراد الأسرة، خاصة عند تحضير الأسماك والباذنجان والبطاطس وغيرها من الأطعمة التي تحتاج إلى كمية من الزيت. ولا تقتصر المشكلة على المطبخ، إذ يمكن أن تنتقل رائحة القلي إلى غرف المنزل والملابس والستائر والمفروشات، وتظل عالقة بها فترة طويلة بعد انتهاء إعداد الطعام.

ريحة القلي مالية البيت؟ حيلة بسيطة تقللها من أول دقيقة

لكن يمكن تقليل انتشار رائحة القلي من البداية من خلال بعض الخطوات البسيطة، وعلى رأسها الاهتمام بتهوية المطبخ وتشغيل الشفاط في الوقت المناسب، إلى جانب تنظيف آثار الزيت بعد الانتهاء من الطهي، للشيف مصطفي العمدة.

شغلي شفاط المطبخ قبل القلي

من الأفضل تشغيل شفاط المطبخ قبل بدء القلي بدقائق، وليس بعد امتلاء المكان بالأبخرة والروائح، لأن تشغيله مبكرًا يساعد على سحب الهواء المحمل ببخار الطهي والدهون إلى الخارج.

ويُفضل استمرار تشغيل الشفاط بعد الانتهاء من القلي لبعض الوقت، خاصة إذا كانت رائحة الطعام قوية.

وإذا كان تصميم المطبخ يسمح بذلك، يمكن فتح نافذة قريبة للمساعدة في تجديد الهواء وتقليل تراكم الروائح داخل المنزل.

اقفلي أبواب الغرف أثناء القلي

إذا كان المطبخ مفتوحًا على باقي المنزل، فمن الأفضل إغلاق أبواب غرف النوم وغرف المعيشة أثناء إعداد الأطعمة المقلية.

وتزداد أهمية هذه الخطوة إذا كانت الغرف تحتوي على ملابس أو ستائر أو مفروشات، لأن الروائح الناتجة عن الطهي قد تلتصق بالأقمشة وتحتاج إلى وقت أطول حتى تختفي.

لا تتركي الزيت يصل إلى مرحلة التدخين

ريحة القلي مالية البيت؟ حيلة بسيطة تقللها من أول دقيقة

من أهم الخطوات التي تساعد على تقليل رائحة القلي التحكم في درجة حرارة الزيت.

فترك الزيت على نار مرتفعة حتى يبدأ في إصدار الدخان لا يؤدي فقط إلى رائحة أقوى، وإنما قد يؤثر أيضًا في جودة عملية الطهي.

لذلك احرصي على تسخين الزيت بالقدر المناسب، وتجنبي تركه لفترة طويلة على نار مرتفعة دون وجود طعام بداخله.

نظفي آثار الزيت فور الانتهاء

قد تعتقدين أن الرائحة ستختفي بمجرد انتهاء القلي، لكن بقايا الزيت والدهون التي تستقر على البوتاجاز أو الحائط أو الأسطح القريبة يمكن أن تظل مصدرًا للرائحة.

لذلك من الأفضل تنظيف الأسطح القريبة من مكان الطهي بعد الانتهاء مباشرة، مع التخلص من بقايا الطعام والقمامة التي يمكن أن تحتفظ برائحة قوية.

حيلة الليمون بعد القلي

ريحة القلي مالية البيت؟ حيلة بسيطة تقللها من أول دقيقة

بعد الانتهاء من الطهي وتنظيف المكان، يمكن استخدام قشور الليمون أو البرتقال لإضافة رائحة منعشة إلى المطبخ.

ويمكن وضع القشور في كمية من الماء وتسخينها على نار هادئة لفترة قصيرة، مع الانتباه إلى عدم ترك القدر على النار دون مراقبة.

كما يمكن استخدام القرفة مع الماء للحصول على رائحة دافئة في المنزل، لكن هذه الطرق تساعد على تحسين رائحة المكان ولا تغني عن التهوية وتنظيف آثار الدهون.

ما أفضل طريقة للتخلص من رائحة القلي؟

لا تعتمد إزالة رائحة القلي على حيلة واحدة، وإنما تبدأ من تقليل انتشارها أثناء الطهي. لذلك يفضل تشغيل الشفاط قبل بدء القلي، وفتح نافذة مناسبة، وإغلاق أبواب الغرف، مع التحكم في درجة حرارة الزيت.

وبعد الانتهاء، يجب تنظيف الأسطح القريبة من البوتاجاز والتخلص من بقايا الطعام والقمامة، ثم تهوية المكان جيدًا.