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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

نائب رئيس البنك الدولي: حريصون على تعزيز الشراكة مع مصر.. ورستم: اقتصادنا يتحسن

جانب من الحدث
جانب من الحدث
آية الجارحي

واصل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، نشاطه المكثف على هامش الدورة ٨١ للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة بالعاصمة التايلاندية «بانكوك».

وعقد رستم اجتماعًا ثنائيًا مع  عثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.

تطور محفظة التعاون الإنمائي الجارية

شهد اللقاء مباحثات حول تطور محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين الجانبين وسبل تعظيم الاستفادة منها. 

واستعرض الدكتور أحمد رستم أبرز مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، مؤكدًا أنه يشهد تحسنًا إيجابيًا ملموسًا في معدلات النمو مدفوعًا بنشاط القطاعات الحيوية، وذلك رغم التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية المحيطة.

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الحكومة تعكف خلال الفترة الحالية على تنفيذ حزمة من الإجراءات الهيكلية الهادفة إلى زيادة التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، وبناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على استيعاب الصدمات الخارجية.

البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي

وأشار رستم إلى الجهود الحكومية المكثفة للانتهاء من صياغة «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي»، والذي يمثل رؤية وطنية متكاملة تشارك فيها مختلف الجهات المعنية، بهدف البناء على مكتسبات الإصلاح التي تحققت خلال السنوات الماضية، وتحويل مسار النمو ليعتمد بشكل رئيس على الاستثمار والإنتاج.

تعزيز الشراكة الاستراتيجية

من جانبه، أكد عثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي، حرص مجموعة البنك المطلق على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر، معربًا عن استعداد البنك لتقديم كافة أوجه الدعم والخبرات اللازمة للحكومة المصرية في إعداد وتنفيذ «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي»،

الجدير بالذكر، أن هذه اللقاءات تأتي ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين (12 - 18 أكتوبر الجاري)، والتي تشهد مشاركة واسعة من قادة الحكومات، وقطاع الأعمال، والمؤسسات الدولية لمناقشة مستجدات الاقتصاد العالمي واستعراض الحلول العملية لمواجهة تحديات التنمية الشاملة.

التخطيط التنمية الاقتصادية البنك الدولي صندوق النقد الدولي بانكوك

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