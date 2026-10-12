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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير التخطيط يتوجه إلى بانكوك للمشاركة في الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين

وزير التخطيط يتجه إلى تايلاند
وزير التخطيط يتجه إلى تايلاند
آية الجارحي

توجه الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى العاصمة التايلاندية بانكوك، للمشاركة في الدورة الحادية والثمانين للاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين، والتي تُعقد خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري.

مشاركة واسعة 

بمشاركة واسعة من قادة الحكومات، وقطاع الأعمال، والمجتمع المدني، والمنظمات الدولية، لمناقشة مستجدات الاقتصاد العالمي واستعراض الحلول العملية لمواجهة تحديات التنمية.

وتأتي مشاركة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية في هذه الاجتماعات لتركز على عدد من المحاور الرئيسية؛ في مقدمتها استعراض الرؤية الاقتصادية المصرية، وتسليط الضوء على نتائج الإصلاحات الاقتصادية وفرص النمو الواعدة، بما يسهم في تعزيز ثقة الأسواق ودعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام. 

كما تستهدف المشاركة تبادل الرؤى والخبرات حول الحلول العملية لتعزيز مرونة الاقتصادات الوطنية وقدرتها على مواجهة الأزمات والتطورات الدولية المتسارعة، تأكيدًا على أهمية مواصلة الحوار الدولي وتطوير التعاون مع مختلف الشركاء لدعم جهود التنمية الشاملة.

 كفاءة الإنفاق العام

وخلال فعاليات الاجتماعات، يستعرض الدكتور أحمد رستم جهود الدولة المصرية لتعزيز كفاءة الإنفاق العام، ودعم التنمية الشاملة، وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية بما يحقق أثرًا تنمويًا مستدامًا، إلى جانب توثيق الشراكات مع المؤسسات المالية والتنموية الدولية بما يخدم الأولويات الاقتصادية والاجتماعية لمصر.

ومن المقرر أن يعقد الوزير، على هامش الزيارة، سلسلة من الاجتماعات واللقاءات الثنائية مع عدد من كبار المسؤولين وممثلي المؤسسات المالية والتنموية الدولية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المتبادل، بما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية وأولوياتها في المرحلة الراهنة.

التخطيط التنمية الاقتصادية صندوق النقد كفاءة الإنفاق العام تايلاند البنك الدولي

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