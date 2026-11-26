أفاد مندوبون في تحالف "أوبك+" بأن المجموعة تتجه لنطاق التوافق حول تمديد حصص إنتاج النفط الحالية حتى شهر يناير المقبل، وذلك قبيل عقد الاجتماع الوزاري الافتراضي المقرر يوم الأحد 29 نوفمبر.

ويُعدّ تمديد التخفيضات الحالية الخيار الأكثر توازناً للتحالف في الوقت الراهن، حيث يمنح الوزراء مهلة إضافية للتعامل مع الخلافات الداخلية المتصلة بحسابات خطوط الأساس (مستويات الإنتاج المرجعية)، فضلاً عن استيعاب نتائج تدقيق القدرة الإنتاجية الذي أجرته جهات مستقلة مؤخراً.

وتأتي هذه التحركات لتفادي أي ضغوط سلبية على أسعار الخام، وفي ظل رغبة الدول الأعضاء في تأجيل البت في حصص عام 2027 لحين التوصل إلى توافق شامل بين القوى الرئيسية داخل التحالف.