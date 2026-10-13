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بعد مشهد بكائه في الجنازة.. تركي آل الشيخ لوالد مضيفة الطيران: اعتبرني ابنك من الآن
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد مشهد بكائه في الجنازة.. تركي آل الشيخ لوالد مضيفة الطيران: اعتبرني ابنك من الآن

والد الشهيدة
والد الشهيدة
محمد بدران   -  
باسنتي ناجي

تفاعل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، مع مقطع فيديو مؤثر أظهر انهيار والد مضيفة الطيران المصرية عزة رمزي في البكاء، عقب وفاتها في الهجوم الذي استهدف صالة الركاب بمطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض.

تركي الـ شيخ

ووجّه آل الشيخ رسالة مؤثرة إلى والد الراحلة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تعليقًا على مشاهد تشييع جثمانها وتلقي العزاء بمسقط رأسها في محافظة البحيرة، قائلًا: «رحمها الله وإن شاء الله شهيدة.. أرجو اعتباري من اللحظة هذه ابنك ولك حقوق الأب على ابنه».

وشيّع آلاف المواطنين بمحافظة البحيرة، اليوم، جثمان مضيفة الطيران عزة رمزي محمد، وسط أجواء من الحزن والأسى، بمشاركة أهالي قرية العطف والقرى المجاورة بمركز المحمودية، الذين حرصوا على توديع الراحلة في جنازة مهيبة.

وسادت حالة من التأثر الشديد بين المشيعين خلال مراسم الجنازة والعزاء، في مشهد عكس حجم الحزن على رحيل مضيفة الطيران المصرية، فيما لاقت رسالة تركي آل الشيخ تفاعلًا لارتباطها بمشهد انهيار والدها حزنًا على فقدان ابنته

والد الشهيدة تركي الشيخ اخبار البلد السعودية حادث السعودية

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