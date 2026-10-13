البريطانية بولتر تخسر أمام الروسية شنايدر في بطولة ووهان للتنس

ودّعت البريطانية كايتي بولتر، المصنفة الأولى في بلادها، منافسات بطولة ووهان المفتوحة للتنس بعد خسارتها في الدور الأول أمام الروسية ديانا شنايدر.

وبعد مجموعة أولى اتسمت بالندية، فقدت بولتر إرسالها أربع مرات في المجموعة الثانية، لتتمكن شنايدر -المصنفة 13 عالمياً- من حسم المباراة لصالحها بأداء مقنع وبنتيجة 6-3 و 6-1 في غضون ساعة و30 دقيقة.

يُذكر أن هذا الموسم كان مخيباً للآمال إلى حد كبير بالنسبة لبولتر، المصنفة 54 عالمياً، إذ لم تحقق سوى انتصارين فقط عبر بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى.

ومنذ خروجها من الدور الأول في بطولة ويمبلدون خلال شهر يونيو الماضي، لم تفز بولتر سوى بثلاث مباريات من أصل تسع خاضتها في منافسات الفردي ضمن جولة رابطة محترفات التنس.