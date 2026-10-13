الصهاينة زعلانين.. أحمد موسى يشيد بهتافات جماهير الأهلي والزمالك في القمة 133

علق الإعلامي أحمد موسى على هتافات جماهير الأهلي والزمالك المناهضة لإسرائيل، مشيرًا إلى حالة الغضب التي أثارته الهتافات لدى الجانب الإسرائيلي، عقب ترديدها خلال التشجيع الكروي.

وكتب موسى، عبر حسابه على منصة «إكس»: «الصهاينة زعلانين بسبب هتافات جماهير الأهلي والزمالك ضدهم.. نعم، نقولها في كل وقت: تسقط إسرائيل، تسقط إسرائيل، وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر».

موعد مباراة الأهلي المقبلة

في سياق آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة كيتارا الأوغندي، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن تطير بعثة الأهلي إلى أوغندا غدًا الأربعاء، استعدادًا للمواجهة التي يسعى خلالها الفريق الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، قبل لقاء العودة المقرر إقامته على استاد القاهرة الدولي يوم 24 أكتوبر الجاري.

كان الأهلي قد حقق الفوز على غريمه التقليدي الزمالك بهدفين دون رد، في مباراة القمة التي جمعتهما مساء الأحد الماضي على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.