استمرار الاحتجاجات في أذربيجان رفضًا لقيود الحجاب داخل المدارس

تتواصل الاحتجاجات في أذربيجان اعتراضًا على القيود المفروضة على ارتداء الحجاب داخل المدارس الحكومية، في ظل تصاعد الجدل بشأن قواعد الزي المدرسي الجديدة التي أقرتها السلطات، وأعادت قضايا حرية المعتقد والحق في التعليم إلى واجهة النقاش العام في البلاد.

وتأتي التحركات الاحتجاجية على خلفية تعديلات أقرها مجلس الوزراء الأذربيجاني في 21 سبتمبر الماضي، لتنظيم الزي المدرسي الموحد، في إطار ما تصفه السلطات بأنه توجه لتعزيز الطابع العلماني للتعليم العام، وضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للمظهر داخل المؤسسات التعليمية.

وبموجب التعديلات الجديدة، يُحظر ارتداء بعض الإضافات والملابس التي لا تتوافق مع الزي المدرسي المعتمد، أو التي تعتبرها السلطات مخالفة لمبدأ علمانية التعليم.

وجاءت هذه الإجراءات عقب مرسوم أصدره الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في يوليو الماضي، بشأن تطبيق زي موحد في المؤسسات التعليمية الحكومية.

وأثار تطبيق القواعد الجديدة اعتراضات بعد منع فتيات ومعلمات من دخول مدارس بسبب ارتداء الحجاب، ما أدى إلى ردود فعل غاضبة، وسط مطالبات بمراجعة الإجراءات التي تحول دون دخول بعض الطالبات إلى الفصول الدراسية بسبب ملابسهن الدينية.

وأعادت هذه التطورات الجدل بشأن حدود تطبيق قواعد الزي المدرسي، ومدى توافقها مع حرية المعتقد والحق في الحصول على التعليم، خاصة في ظل الطبيعة الدينية للمجتمع الأذربيجاني، الذي يشكل المسلمون غالبية سكانه.

وتتمحور الخلافات حول كيفية التوفيق بين التزام المؤسسات التعليمية الحكومية بالطابع العلماني، من جهة، واحترام الممارسات الدينية للأفراد، من جهة أخرى، في ظل تمسك السلطات بقواعد الزي الموحد، مقابل اعتراضات على القيود التي تطال ارتداء الحجاب.

وتضع الأزمة الحكومة الأذربيجانية أمام نقاش متواصل بشأن تطبيق اللوائح المدرسية، في وقت يطالب فيه معارضو القيود بمراعاة حقوق الطالبات والمعلمات، وعدم جعل ارتداء الحجاب سببًا للحرمان من دخول المدارس أو تعطيل العملية التعليمية.

كما تثير القضية تساؤلات بشأن الآليات التي يمكن من خلالها تطبيق قواعد الزي المدرسي دون أن تؤدي إلى خلافات تمس الحريات الدينية أو فرص الحصول على التعليم، خصوصًا بالنسبة إلى الطالبات اللاتي يرتدين الحجاب لأسباب دينية.

وفي ظل استمرار الجدل حول القرار، تبقى كيفية تعامل السلطات مع الاعتراضات المطروحة عاملًا مهمًا في تحديد مسار القضية خلال الفترة المقبلة، وسط مطالبات بإيجاد صيغة توازن بين ضوابط الزي المدرسي ومراعاة حرية المعتقد، بما يضمن استمرار العملية التعليمية وعدم إقصاء الطالبات بسبب ملابسهن الدينية.