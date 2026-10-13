مطار نورمبرج الألماني يعلق حركة الطيران بسبب حالة طوارئ جوية

أعلن مطار نورمبرج في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، تعليق حركة الطيران بصورة مؤقتة، إثر بلاغ عن حالة طوارئ جوية غير مؤكدة، ما استدعى تدخل الشرطة وبدء تحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة، وسط إجراءات أمنية في محيط المطار.

وذكرت وكالة رويترز أن إدارة المطار أعلنت تعليق عمليات الطيران عبر بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، دون تقديم تفاصيل أولية بشأن طبيعة الحالة الطارئة، مشيرة إلى أن مزيدًا من المعلومات سيُعلن عنها لاحقًا.

وأضافت الشرطة الألمانية أنها تلقت بلاغًا بشأن حالة طوارئ جوية لم تتضح ملابساتها في البداية، مؤكدة أن الطائرة المعنية تمكنت من الهبوط بسلام في مطار نورمبرغ، فيما بدأت السلطات التحقيق لتحديد أسباب إطلاق الإنذار.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ»، جاءت الإجراءات الأمنية قبل هبوط طائرة ركاب قادمة من جزيرة كورفو اليونانية، بعدما أُبلغ عن حالة طوارئ محتملة على متنها. ورافقت مقاتلات من طراز «يوروفايتر» الطائرة خلال اقترابها من المطار، قبل أن تهبط بسلام، وفقًا للتقارير الإعلامية الألمانية.

وأعلنت الشرطة لاحقًا انتهاء حالة الاستنفار، مؤكدة أن الفحوص التي أجرتها لم تكشف عن وجود خطر، بينما استمرت التحقيقات لتحديد ملابسات الإنذار الذي أدى إلى إغلاق المطار مؤقتًا. ولم تُعلن السلطات، في التقارير الأولية، تفاصيل نهائية بشأن سبب إطلاق الإنذار أو الظروف التي أدت إلى التعامل مع الرحلة باعتبارها حالة طوارئ محتملة.

وتأتي الواقعة بعد ساعات من اضطرابات شهدها المطار في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، إثر بلاغات منفصلة من ثلاثة طيارين عن رصد جسم مجهول يُشتبه في أنه طائرة مسيرة بالقرب من المطار، خلال عمليات الإقلاع أو الهبوط.

ووفقًا لإعلان نشره مطار نورمبرغ على موقعه الإلكتروني، أدت البلاغات إلى تأخيرات طالت ست رحلات، بينها رحلات وصول ومغادرة، كما اضطرت طائرتان قادمتان إلى تغيير مسارهما مؤقتًا والهبوط في مطاري كولونيا وبراغ، قبل استكمال رحلتيهما إلى نورمبرغ. ولم تتمكن السلطات من تأكيد رصد الطائرة المسيرة المشتبه بها خلال عمليات البحث الأولية.

وأعادت الواقعة تسليط الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه المطارات الأوروبية في ظل تزايد البلاغات المتعلقة بأجسام طائرة مجهولة، وما تفرضه من إجراءات احترازية لحماية حركة الطيران وسلامة الركاب وأطقم الطائرات.