الناتو يراجع تدابيره الدفاعية بعد استهداف سفينتين قبالة بلغاريا

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، أن الحلف سيواصل تكييف إجراءاته الدفاعية والردعية وفقا للتطورات والتهديدات التي يواجهها، وذلك عقب تعرض سفينتين تجاريتين لهجمات مجددا قبالة السواحل البلغارية على البحر الأسود، فيما لا يزال 11 شخصا في عداد المفقودين بعد غرق إحدى السفينتين.

وقال روته، في تصريحات أوردتها صحيفة "الجارديان" البريطانية، إنه تحدث مع رئيس الوزراء البلغاري رومين راديف بشأن الهجمات الأخيرة التي استهدفت سفنا تجارية في البحر الأسود، مؤكدا أن الحلف سيواصل العمل عن كثب مع حلفائه في المنطقة.

وأضاف أن الناتو عزز بالفعل انتشاره على طول جناحه الشرقي، وسيواصل مراقبة الوضع الأمني وتعديل وضعه الدفاعي والردعي حسب الحاجة.

من جانبه، أدان وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول الهجمات، واصفا إياها بأنها مروعة، ومؤكدا أنها تمثل اعتداء على الملاحة الدولية والأمن الغذائي العالمي، وتحرم الفئات الأكثر احتياجا من الإمدادات الضرورية. وأعرب عن تضامنه مع بلغاريا، العضو في الحلف، مؤكدا أن أفكاره مع ضحايا الهجمات.