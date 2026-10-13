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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

غزة بين الحصار والتصعيد.. مصر تواصل دعمها الإنساني وتحركات عربية لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية

غزة
غزة
محمود محسن

في ظل استمرار الأزمة الإنسانية في قطاع غزة وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، تتواصل الجهود المصرية لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى سكان القطاع، رغم استمرار إغلاق معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وما يفرضه ذلك من تحديات أمام نقل الجرحى والمصابين لتلقي العلاج. 

وفي موازاة التحركات الإنسانية، تتكثف المساعي السياسية والدبلوماسية العربية لبحث تطورات الأوضاع في غزة والضفة الغربية، ومواجهة التوسع الاستيطاني والاعتداءات المتصاعدة بحق الفلسطينيين. 

وبين استمرار القصف وعمليات تدمير المباني وتفاقم الاحتياجات المعيشية مع اقتراب فصل الشتاء، تتكشف أبعاد المشهد الفلسطيني، الذي يجمع بين معاناة إنسانية متفاقمة وتحديات سياسية وأمنية تتطلب تحركًا عربيًا ودوليًا عاجلًا لوقف التصعيد وضمان وصول المساعدات وحماية المدنيين.

مصر تواصل إرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة رغم إغلاق معبر رفح.. تفاصيل

قال مصطفى عبد الفتاح، مراسل "القاهرة الإخبارية" من العريش، إن شاحنات المساعدات الإنسانية تواصل الانطلاق يوميًا من الأراضي المصرية باتجاه معبر كرم أبو سالم، محملة بآلاف الأطنان من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والبطاطين والخيام، في إطار الجهود المصرية لدعم سكان قطاع غزة ومواجهة احتياجاتهم مع اقتراب فصل الشتاء.

وأوضح عبد الفتاح أن المساعدات يجري تجهيزها بالتعاون بين الهلال الأحمر المصري والجهات المعنية، عبر ثلاثة مراكز لوجستية بمدينة العريش، تشمل المساعدات القادمة من داخل مصر وتلك الواردة عبر ميناء العريش الجوي والبحري.

وأشار إلى استمرار إغلاق معبر رفح من الجانب الفلسطيني أمام حركة المسافرين والجرحى منذ 12 يومًا، ما يعيق نقل المصابين الفلسطينيين لتلقي العلاج بالمستشفيات المصرية، رغم الجهود المصرية لاستقبالهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

 اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.. تفاصيل

قال عوض الغنام، مراسل "إكسترا نيوز"، إن الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين بدأ بكلمة لمندوب فلسطين، استعرض خلالها تطورات الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة، محذرًا من تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية وممارسات المستوطنين.

وأوضح الغنام أن المندوب الفلسطيني سلط الضوء على القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين، واستهداف الأراضي الزراعية وأشجار الزيتون، إلى جانب دعم مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية للتوسع الاستيطاني، معتبرًا أن هذه الممارسات تعكس تصعيدًا يستدعي تحركًا عربيًا ودوليًا.

وأشار مراسل "إكسترا نيوز" إلى أن الجانب الفلسطيني دعا إلى تفعيل القرارات العربية السابقة، واتخاذ إجراءات سياسية ودبلوماسية واقتصادية تجاه الدول التي تنقل سفاراتها إلى القدس، لافتًا إلى أن الاجتماع عُقد خلف أبواب مغلقة، على أن يصدر بيان يلخص نتائجه ومواقفه النهائية.

شهيد بقصف إسرائيلي لمركبة مدنية شمال شرقي غزة وتصعيد عمليات النسف.. تفاصيل

قال يوسف أبو كويك، مراسل "القاهرة الإخبارية" من غزة، إن فلسطينيًا استشهد وأصيب آخرون بجروح طفيفة جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية مركبة مدنية في منطقة المشاهرة بحي التفاح شمال شرقي مدينة غزة، مشيرًا إلى نقل جثمان الشهيد والمصابين إلى مستشفى الشفاء.

وأضاف أبو كويك أن طفلًا استشهد متأثرًا بجراح أصيب بها قبل نحو ثلاثة أسابيع، فيما استهدفت مسيرات إسرائيلية مناطق زراعية في وادي السلق بدير البلح، دون وقوع إصابات، كما تعرض مواطن للاستهداف وسط مدينة غزة وأصيب بجروح.

وأوضح أن الجيش الإسرائيلي كثف عمليات نسف المباني المتبقية في المناطق الشرقية من مدينة غزة، باستخدام روبوتات مفخخة، خاصة في حيي الشجاعية والتفاح، بالتزامن مع استمرار عمليات التدمير في المناطق الشرقية من خان يونس، ضمن توسيع نطاق المنطقة الأمنية العازلة.
 

الأزمة الإنسانية قطاع غزة الانتهاكات الإسرائيلية الأراضي الفلسطينية معبر رفح

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