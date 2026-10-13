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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على مركبة شمال شرق مدينة غزة

قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي
قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي
أ ش أ

استشهد فلسطيني وأُصيب آخرون، اليوم في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مركبة مدنية بحي التفاح شمال شرق مدينة غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية قولها إن أحد المواطنين، لم يتم التعرف على هويته بعد، استشهد وأصيب عدد آخر في قصف شنته طائرة مسيرة تابعة للاحتلال في شارع المشاهرة بحي التفاح.

وتجدد إطلاق النار المكثف من آليات الاحتلال جنوب خان يونس، فيما سمع دوي انفجار في جباليا.

كانت مصادر طبية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023 إلى 74 ألفا و389 شهيدا، و175 ألفا و423 مصابا.

وأضافت المصادر أن 7 شهداء (3 منهم متأثرون بجروحهم، وشهيد جرى انتشال جثمانه)، و7 إصابات، وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أن حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025 بلغت 1498 شهيدًا، فيما بلغ عدد الإصابات 5 آلاف و306 إصابات، إضافة إلى 838 شهيدًا جرى انتشالهم.

وفي الضفة الغربية، أٌصيب طفل بالرصاص الحي أعلى الفخذ، وعشرات المواطنين بحالات اختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال المستمر لمدينة رام الله منذ صباح اليوم.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت دوار التشريعي وسط مدينة رام الله، وأطلقت الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، واستهدفت الصحفيين الموجودين في محيط المكان، وأطلقت قنابل الغاز بكثافة داخل مدرسة ذكور رام الله.

كانت قوات الاحتلال، قد اقتحمت ساحة مجمع فلسطين الطبي، بمدينة رام الله، صباح اليوم، ونشرت قناصتها في محيط أبوابه، ومنعت الدخول إليه أو الخروج منه.

طيران الاحتلال الإسرائيلي مدينة غزة حي التفاح

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